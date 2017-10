El chef José Andrés consigue dar más de un millón de comidas en Puerto Rico

El conocido chef español José Andrés no dudó en tomar un avión y marcharse a Puerto Rico para ayudar a la gente después que la isla se vio azotada el 20 de septiembre sin clemencia por el huracán María.

El chef consiguió aterrizar el 25 y, desde entonces, ha estado haciendo lo que mejor sabe hacer: cocinar para dar comida a los puertorriqueños. Él, con la ayuda de su fundación World Central Kitchen, voluntarios y otros cocineros de la isla, ya ha conseguido dar más de un millón de comidas, según anunció en su cuenta de Twitter.



Su éxito es aún más notable dadas las circunstancias en las que ha tenido que trabajar. Cuando nos acercamos al mes de la llegada de María, aún el 80% de la isla está sin servicio eléctrico. Y pese a que poco a poco se sigue recuperando el número de estaciones con gasolina, los primeros José Andrés tuvo que hacer frente también a la escasez de combustible.

En una entrevista del 8 de octubre con Al Punto, de Univision Noticias, el chef reconocía todas las dificultades a las que se estaba enfrentado.

"No tenemos gasolina, no tenemos diésel, no tenemos gas”, dijo el chef a Jorge Ramos.

El cocinero sostuvo que comenzó con una cocina improvisada, pero poco a poco pudo contar con la ayuda de compañeros como el chef Enrique Piñeiro o José Enrique, quienes se pusieron "a trabajar pese a tener sus restaurantes bajo el agua".



Inicialmente comenzó esta gigantesca tarea gracias a las donaciones recogidas a través de la fundación. "Soy un hombre de negocios y soy un hombre práctico”, añadió para explicar que era consciente que dichas aportaciones no estaban aseguradas.



En esos primeros días, el cocinero ideó un plan para poder alcanzar al mayor número posible de residentes en la isla: 10 cocinas distribuidas por toda la isla con los cocineros y los voluntarios necesarios para poder atender al gran número de personas necesitadas. En estos momentos, ya son 15 las cocinas abiertas y entre 450 y 500 las personas que están trabajando para dar de comer a la isla.

"Tengo los voluntarios. Tengo los sistemas. Tengo todo lo que hay que hacer. Lo único que necesito es más facilidad con la gasolina, más facilidad con el agua, más facilidad con el pan", se quejó ante Jorge Ramos.

De manera directa, pidió mayores facilidades para avanzar en su tarea. "La gente de FEMA, la gente del gobierno son maravillosos (…) lo que pasa es que la burocracia es un dragón de 7 cabezas y hay que cortarle 3 o 4 para que sea más efectivo (el proceso)”, explicó.