Durante la emergencia del huracán María hubo mil muertes más en Puerto Rico que el mismo período en 2016

Durante los primeros 40 días de la emergencia provocada por el huracán María en Puerto Rico se registraron casi mil muertes más a las reportadas durante el mismo período en 2016 y el aumento fue tan significativo que amerita, por lo menos, una investigación sobre las causas de los fallecimientos para esclarecer si fueron provocados por el ciclón, según un nuevo informe del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La cifra oficial de muertes directas o indirectas atribuidas al huracán María es de 62 personas pero una primera investigación del CPI halló 47 muertes adicionales a las reportadas tras un análisis que abarcó tan solo siete municipios de la isla.



La cadena CNN también reveló a finales de noviembre pasado que 112 funerarias de Puerto Rico -aproximadamente la mitad de las que hay en la isla- identificaron 499 muertes relacionadas al huracán entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre.



El nuevo reporte del CPI, basado en cifras oficiales del Registro Demográfico, indica que durante los primeros 40 días después del paso del ciclón por la isla se registraron 985 muertes más que el mismo período en 2016 y que si se suman los meses de septiembre y octubre completos la cifra llega a 1,065 muertes.

Según el CPI, “la tasa promedio de muertes diarias aumentó en un 43 por ciento con picos de cerca de un 80 por ciento en días como el 21 y el 25 de septiembre” y en octubre el promedio aumentó en 23.3 por ciento.

“La mayoría de estas personas son hombres y mujeres por igual, mayores de 50 años, y murieron con frecuencia en hospitales y asilos con condiciones como diabetes, Alzheimer, paro cardíaco, fallo renal, hipertensión, neumonía y otras enfermedades respiratorias”, indica el informe.



“La revelación de datos confirma las versiones de familiares de víctimas entrevistados que apuntan a problemas con servicios esenciales de salud tales como diálisis, ventiladores, oxígeno, y otras circunstancias críticas causadas por la falta de electricidad en hogares y hospitales por todo Puerto Rico”, indica el CPI.



El análisis sostiene que los aumentos en las muertes entre septiembre y octubre se registraron en todos los segmentos de edad a partir de los 30 años y hasta los 90 años.

Las revelaciones del CPI y la cadena CNN obligaron el pasado mes de noviembre al Departamento de Seguridad Pública, entidad encargada de certificar las muertes por el ciclón, a pedir a las funerarias de la isla que informaran de posibles muertes causadas por el huracán para que la entidad investigara las circunstancias de las mismas.

Según el CPI, actualmente la vinculación de una muerte al ciclón depende casi exclusivamente de que un médico lo haga en el certificado de defunción del fallecido.

Sin embargo, se sospecha que otras personas pudieron morir por diversos factores vinculados a los efectos de María, por ejemplo pacientes necesitados de ventiladores u oxígeno para vivir cuyo funcionamiento pudo haberse interrumpido por la falta de electricidad, personas diabéticas que no pudieron acceder a sus medicamentos o personas que necesitaban diálisis y no pudieron acudir a tratarse o las máquinas no funcionaban.



Por ejemplo, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, cuestionó hace unas semanas la cifra oficial de muertos y dijo que aunque en su municipio hubo cuatro muertes durante María el Gobierno solo reconoció una.

"Las personas murieron porque no pudieron llegar a tiempo al hospital o porque no pudieron recibir a tiempo su tratamiento, oxígeno y, ciertamente, tienen que catalogarse como muertes relacionadas al huracán. Y no te estoy hablando de oído, te estoy hablando de lo que vivimos aquí”, dijo Hernández a Univision.

José A. López, demógrafo del Registro entrevistado por el CPI, dijo que el aumento en muertes es significativo estadísticamente y que se deben analizar las causas con más profundidad.



“Nos hemos dado cuenta con este proceso (del huracán María) de la necesidad de fortalecer la documentación de las causas de muertes y las circunstancias que están alrededor de las causas de muerte que provocan dicha consecuencia. Eso tiene que estar documentado”, dijo López.

“Esto tiene que tener una discusión seria y honesta de todos los sectores implicados”, agregó.