Diez historias extraordinarias de Puerto Rico que han pasado desapercibidas durante la tragedia

No es difícil ver las imágenes de un Puerto Rico devastado por el huracán María y perder el aliento. Es tanto lo que ha pasado, han sido afectadas tantas personas y hay tan poca comunicación con la isla que el rastro de la tragedia aún parece no desvelarse por completo. En medio de las penurias que trae consigo no tener luz ni agua, de las largas filas por gasolina y del tímido despertar de cada uno de los 78 municipios, han sucedido cosas excepcionales, historias que algunas veces revelan la inclemente magnitud de la crisis y que otras cuentan la fuerza única, creativa e inspiradora con la que la comunidad ha sabido responder a los embates que dejó este huracán.