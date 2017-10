Autoridades dicen que hay 74 casos sospechosos de leptospirosis en Puerto Rico tras el paso del huracán María

Sin embargo, no podrán declarar brote o epidemia hasta que los casos sean confirmados en los laboratorios.

Las autoridades sanitarias de Puerto Rico dijeron que se han registrado 74 casos sospechosos de leptospirosis en la isla durante el mes de octubre pero que no pueden declarar un brote o epidemia hasta que los mismos sean confirmados en los laboratorios.

En una conferencia de prensa este viernes, la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, dijo que “ahora mismo, tenemos 74 casos sospechosos, de los cuales uno ha sido confirmado por laboratorio, uno de los casos fatales".



"Mientras estamos con casos sospechosos, no podemos establecer un nivel de brote o epidemia, no podemos en este momento confirmar un brote de casos confirmados de leptospirosis porque no los tenemos, estamos en ese proceso”, agregó.

Según Deseda, la cantidad normal de casos confirmados por leptospirosis en la isla es de unos 60 anuales.

La leptospirosis, una enfermedad común en lugares afectados por inundaciones u otros desastres naturales, es causada por bacterias que se encuentran en la orina de los animales infectados (como roedores o animales domésticos) y que pueden pasar a cuerpos de agua o al suelo, donde pueden vivir durante semanas o meses e infectar a los seres humanos causándoles daño renal, hepático, respiratorio, meningitis y hasta la muerte, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



Para evitarla es esencial no tomar agua de manantial, entrar en aguas estancadas potencialmente contaminadas o pisar descalzos el terreno húmedo, o jugar en charcos o en el fango.

Pero el problema es que a un mes del paso del ciclón por Puerto Rico casi 400,000 clientes del total de 1.2 millones de clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) siguen sin acceso a agua potable y la calidad del agua que se sirve está en entredicho debido a la gran cantidad de plantas de tratamiento fuera de servicio y la falta de análisis de los sistemas.

Ante la falta de agua algunos residentes en la isla han ido a tomar agua de manantial, a bañarse o a lavar ropa en los ríos de la isla o incluso no pueden evitar pasar por lugares inundados y potencialmente contaminados ante la caída de puentes en las carreteras.



Deseda confirmó este viernes que actualmente se investigan 10 muertes sospechosas por leptospirosis en toda la isla pero que hay que esperar la confirmación de análisis de tejidos enviados al CDC.



La leptospirosis ya fue descartada como causa en varias muertes sospechosas tras los pasos de los huracanes Irma y María por Puerto Rico.

Deseda, sin embargo, no descartó que haya un aumento en casos de la enfermedad debido a las inundaciones y acumulación de aguas contaminadas en la isla.

La enfermedad suele manifestarse inicialmente con una fiebre alta seguida de dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, vómitos, ictericia (piel y ojos amarillentos), dolor de estómago, diarrea o sarpullido.

La leptospirosis no es una enfermedad contagiosa que se transmita de persona a persona y se adquiere cuando un área de la piel con lesiones expuestas tiene contacto con aguas que hayan sido contaminadas con orina de animales infectados o a través de la mucosa de la boca”.



La infección es curable y se puede tratar con antibióticos eficazmente cuando está en sus primeras etapas.





¿Cómo evitar la leptospirosis?

- No tomar agua de manantial ni de río

- No tener contacto con aguas estancadas potencialmente contaminadas

- Evitar que los jueguen en el fango o en charcos

- Exterminar roedores en los hogares y sus alrededores

- Mantener patios y terrenos libres de basura y escombros. En general todo lugar en donde se puedan refugiar roedores

- Utilizar guantes y botas cuando se remuevan escombros o maleza y cuando se vaya a caminar sobre tierra húmeda o al atravesar cuerpos de agua.