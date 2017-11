Aumenta a 55 la cantidad oficial de muertes por el huracán María en Puerto Rico

El gobierno de Puerto Rico confirmó cuatro nuevas muertes vinculadas al huracán María en Puerto Rico y aumentó a 55 la cantidad de fallecidos a consecuencia del fenómeno atmosférico, según el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario Cortés.

El funcionario explicó que las últimas muertes vinculadas al huracán son una en Vega Baja, una en San Sebastán y una en San Lorenzo en accidentes por árboles afectados por el ciclón, y otra por leptospirosis en un municipio que no identificó.

“Las muertes relacionadas al evento atmosférico suben (…) a 55”, dijo Rosario Cortés.



El portavoz del ejecutivo explicó que el miércoles las autoridades sanitarias locales recibieron resultados de pruebas hechas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) a 35 pacientes sospechosos por leptospirosis y que de esos 13 dieron positivo a la enfermedad.

De esos 13 positivos, nueve están o estuvieron hospitalizados y los otros cuatro fallecieron por la enfermedad.

La leptospirosis es una enfermedad común en lugares afectados por inundaciones u otros desastres naturales y el gobierno local ha decidido incluir a los fallecidos por esta enfermedad entre las muertes asociadas a María.

El ex secretario de Salud, Johnny Rullán, dijo en entrevista con WKAQ 580 que durante el mes de octubre se detectaron un total de 121 casos de leptospirosis en pruebas de laboratorios en la isla aunque el promedio es de cinco mensuales.



Sin embargo, las autoridades sanitarias se niegan a declarar un brote o epidemia de la enfermedad si las pruebas no vienen confirmadas del CDC.

“Todavía no (puedo decir que hay brote) porque no tengo la información completa”, dijo al diario El Nuevo Día la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda, quien no descartó que estén surgiendo más casos porque hay más vigilancia contra la enfermedad, cuyos síntomas pueden confundirse con los de otros males tropicales como el dengue.

La leptospirosis es causada por bacterias que se encuentran en la orina de los animales infectados (como roedores o animales domésticos) y que pueden pasar a cuerpos de agua o al suelo, donde pueden vivir durante semanas o meses e infectar a los seres humanos causándoles daño renal, hepático, respiratorio, meningitis y hasta la muerte, según el CDC.



La enfermedad suele manifestarse inicialmente con una fiebre alta seguida de dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, vómitos, ictericia (piel y ojos amarillentos), dolor de estómago, diarrea o sarpullido.

Para evitar la leptospirosis es esencial no tomar agua de manantial, entrar en aguas estancadas potencialmente contaminadas o pisar descalzos el terreno húmedo, o jugar en charcos o en el fango.



Tras María, los perros en Puerto Rico corren riesgo de morir por leptospirosis

Rullán reclamó un estudio epidemiólogico de parte del Departamento de Salud para determinar dónde las personas afectadas están contrayendo la leptospirosis, si de los cuerpos de agua que usan para bañarse, lavar ropa o tomar, escombros, fango o incluso latas o botellas de bebidas o comestibles contaminadas por inundaciones.

También criticó que las autoridades estén evitando declarar un brote o epidemia.

"Tenemos que enfrentarnos a la realidad de decir que es un brote, una epidemia, eso no es una mala palabra", dijo Rullán en WKAQ 580.

"Decir que es brote, que es epidemia es cuando tú tienes dos veces más de lo esperado. Si estás esperando cinco casos (mensuales), como es el caso de Puerto Rico, y tienes 123 casos reportados este mes, eso es 24 veces más. Esto es una epidemia, es un brote, acéptalo", agregó.



La leptospirosis no es una enfermedad contagiosa que se transmita de persona a persona y se adquiere cuando un área de la piel con lesiones expuestas tiene contacto con aguas que hayan sido contaminadas con orina de animales infectados o a través de la mucosa de la boca.

La infección es curable y se puede tratar con antibióticos eficazmente cuando está en sus primeras etapas.

¿Cómo evitar la leptospirosis?

- No tomar agua de manantial ni de río

- No tener contacto con aguas estancadas potencialmente contaminadas

- Evitar que los jueguen en el fango o en charcos

- Exterminar roedores en los hogares y sus alrededores

- Mantener patios y terrenos libres de basura y escombros. En general todo lugar en donde se puedan refugiar roedores

- Utilizar guantes y botas cuando se remuevan escombros o maleza y cuando se vaya a caminar sobre tierra húmeda o al atravesar cuerpos de agua.



En fotos: un día en el refugio médico de Puerto Rico El coliseo Juan Aubín Cruz Abreu de Manatí se convirtió en el Refugio Médico de Puerto Rico. Se estableció el 3 de octubre y ese día atendió solamente 2 pacientes. Ahora atiende un promedio de 200 diarios. En la fotografía, una voluntaria abraza a un paciente del refugio hospital. Los médicos que atienden al público duermen en un segundo piso del coliseo. Los pacientes que no pueden ser atendidos y estabilizados en el lugar son transferidos a hospitales adyacentes o al USS Confort, el barco hospital de la marina estadounidense que atiende a Puerto Rico en la emergencia. Hasta el momento se han atendido 3762 pacientes en este establecimiento. En la fotografía el traslado de Madeline Torres, cuando llegó al hospital con problemas respiratorios.

Médicos voluntarios al momento de ingresar un paciente en el hospital. La actividad del refugio es una operación conjunta entre Departamento de Salud federal, Departamento de la Defensa y el Departamento de Asuntos del Veterano, en coordinación con el gobierno estatal y municipal en Puerto Rico. La generación de electricidad en la isla esta actualmente al 27,6%. La cancha de baloncesto del coliseo Juan Aubin Cruz Abreu, convertida en una sala de hospitalización. El paciente José Collert es trasladado del refugio médico de Puerto Rico al barco hospital Comfort, de la marina de EEUU, donde será operado. El paciente José Clemente fue trasladado del refugio medico de Puerto Rico a un centro asistencial en Estados Unidos. Los abanicos o ventiladores de aspas ayudan a refrescar el aire dentro del refugio médico de Puerto Rico. La falta de luz eléctrica ha sido una de los obstáculos para atender a los enfermos de la isla después del paso de huracán. 65 hospitales han sido asistidos por el programa de emergencia después de la catástrofe. En la fotografía, una enfermera atiende a un paciente en el refugio médico. Los médicos del refugio se alumbran con linternas sobre sus frentes. El servicio de telecomunicaciones está a 67% de su capacidad en la isla. A un mes y una samana del paso de María, unas 3,577 personas continúan en refugios. En la foto la paciente Madeleine Torres espera por ser asistida en el refugio médico de Puerto Rico.



