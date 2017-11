Alcaldesa de San Juan dice que Trump es un "bocón" y un "bravucón" y que está orgullosa de que la ataque por Twitter

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo que el presidente de EEUU, Donald Trump, es un “bocón” y un “bravucón” que no está a la altura de su cargo, y que está orgullosa de que éste la haya atacado por las redes sociales por ella haberlo criticado por su manejo de la emergencia del huracán María en Puerto Rico.

En una aparición en el programa The Late Show With Stephen Colbert, Yulín Cruz participó en un segmento humorístico del show titulado Trump me atacó por Twitter, en el cual habló de su disputa con el presidente por las redes sociales.

La guerra comenzó a finales de septiembre pasado cuando Yulín Cruz, desesperada clamó por ayuda del gobierno federal para hacerle frente a la emergencia provocada por María, en un momento en que las autoridades estaban reaccionando con lentitud o pocos efectivos para manejar la situación.





"Estoy suplicando, suplicando a cualquiera que nos oiga que nos salve de la muerte. Estamos muriendo y nos están matando con su ineficiencia y burocracia”, dijo la alcaldesa por Twitter.

A Trump no le gustaron las críticas a la gestión de su Gobierno y le contestó: "La alcaldesa de San Juan fue muy amable hace unos días y ahora los demócratas le han dicho que debe ser grosera con Trump".





En su intervención en el show de Colbert, Yulín Cruz dijo que “hay suficientes razones para ser grosera con él porque él es grosero con todos los demás” y que Trump es "un bravucón, eso es lo que es".



Al hablar sobre su “certificado” de persona atacada por Trump en Twitter, la alcaldesa dijo que “ recibir esto y ser atacada por el Presidente es una insignia de valor porque quiere decir que somos diferentes a él. Quiere decir que nos preocupa la gente, quiere decir que pensamos al hablar quiere decir que no tenemos colapsos nerviosos por Twitter”.

Cruz agregó que Trump no está a la altura de su cargo y que “el pueblo norteamericano tiene un gran corazón y eso contrasta con el presidente norteamericano que es un bocón”.

Por el momento, Trump mantiene silencio en las redes.

El comediante Stephen Colbert inició este año el segmento para reconocer a todas las personalidades que han sido atacadas por el presidente de EEUU por Twitter, medio que el mandatario utiliza para expresar todo tipo de opiniones personales sobre cualquier tema.