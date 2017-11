Puerto Rico espera abrir este lunes la mayoría de sus escuelas cerradas desde el paso del huracán María

El departamento de Educación de Puerto Rico espera abrir el 80 por ciento de las 1,113 escuelas públicas de la isla el próximo lunes tras haber flexibilizado los criterios para habilitar los planteles por la presión de padres, madres y estudiantes que reclaman una vuelta a la normalidad.

La lentitud en el proceso de reanudación de las clases en la isla ha sido criticado por padres, madres, educadores y hasta legisladores que se quejan de que a seis semanas del paso del huracán María por la isla solo 152 planteles escolares han sido abiertos (13 por ciento del total) en las regiones educativas de San Juan, Ponce, Mayagüez y Bayamón,

Grupos de padres y maestros han llevado a cabo protestas frente a los planteles escolares cerrados a lo largo de la semana y el sindicato Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) convocó a una manifestación masiva para el próximo 9 de noviembre para presionar por la apertura de las escuelas cerradas.





Los miembros de la comunidad escolar reclaman que muchas de las escuelas están en condiciones de operar, con agua, sin escombros o daños que representen peligro para los estudiantes, pero no han sido abiertas.

Incluso una madre de una estudiante de educación especial inició una huelga de hambre frente al DE en Hato Rey para exigir que se reanuden las clases en la Escuela Elemental Urbana de Guaynabo porque el cierre prolongado está teniendo efectos adversos sobre la salud de la menor.

“Los niños de educación especial, cuando tú le quitas su mundo, cuando tú le quitas su escuela, le quitas sus terapias, tú los estás dejando desarmados. Es otro huracán que les está llegando encima”, dijo a Univision la madre, Jinette Morales.



“Yo estoy viendo a mi hija descomponerse día a día, estoy viendo a mi hija que ha iniciado auto agredirse, algo que hace cinco años ella no hacía”, explicó Morales, y aseguró que la escuela está clasificada como verde (lista para abrir) pero no ha abierto. “Mi escuela tiene agua, tiene luz, tiene todo, es una escuela que no tiene ningún problema”, agregó.



Las críticas se enfocan en la lentitud de los trabajos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU y una empresa que contrató para inspeccionar las escuelas y certificar que no representan peligro para los estudiantes y que tienen servicio de agua, están libres de escombros y fumigadas.

Algunos miembros de la comunidad escolar han dicho que las visitas del Cuerpo de Ingenieros a las escuelas han sido rutinarias y que en ningún caso se han llevado a cabo estudios técnicos en los edificios, sino que únicamente los ingenieros se limitan a anotar la información que les provean los maestros.

Otros cuestionaron que algunas de las escuelas que funcionaron durante las pasadas como centros de recreo para estudiantes y lugar donde se servían alimentos y agua no fueran reabiertas para la instrucción, a pesar de haber estado funcionando después del ciclón.



Incluso los sindicatos educativos FMPR y Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete) sostienen que la apertura limitada de planteles pudiera ser parte de un supuesto plan para cerrar escuelas y eliminar puestos de maestros, algo que venía sucediendo antes de los impactos de los huracanes Irma y María en la isla, cuando el sistema de educación pública de la isla había sufrido la pérdida de 44,000 estudiantes, el cierre de 167 escuelas y fuertes recortes de presupuesto.

Ante las presiones, la secretaria de Educación, Julia Keleher, autorizó a los directores escolares a reabrir sus planteles siempre y cuando hayan recibido un informe del estado de sus escuelas, notifiquen que han tomado medidas para corregir las deficiencias que les señalaron, notifiquen de las mismas a padres y madres y se responsabilicen por cualquier situación que ocurra relacionada a los daños que hayan sufrido los edificios.



Unas 800 escuelas ya fueron inspeccionadas pero aún faltan otras 300 que podrían ser visitadas durante este fin de semana, dijo la secretaria en entrevista este viernes con WKAQ 580 AM.

Keleher aseguró que “ya me frustré con la lentitud del proceso” de inspección y que el DE no va a utilizar más al Cuerpo de Ingenieros o a la firma privada CSA para esos trabajos, que de ahora en adelante estarán a cargo de personal de la Autoridad de Edificios Públicos y de la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas.





La Secretaria agregó que hay cerca de 44 escuelas que no van abrir por daños estructurales.

“Mayormente son daños estructurales….hay un riesgo de que el plantel en sí se puede caer”, dijo Keleher. Otras tienen sus cimientos erosionados por las lluvias. En las escuelas que no abrirán “vamos a reubicar esa población o a traerles una escuela temporal, que es como un vagón”.

El DE puso en línea el reporte de las escuelas inspeccionadas y los remedios recomendados.

El DE informará durante el fin de semana cuáles serán las escuelas que abrirán el lunes en un nuevo horario especial de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde y Keleher dijo que ese horario se mantendrá fijo hasta que la escuela tenga servicio eléctrico.

Una vez se restablezca la energía las escuelas deben reanudar al día siguiente el horario regular de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.



Para los padres o madres que no puedan buscar a sus hijos a las 12:30 de la tarde el DE asignó a tres maestros por plantel para que los cuiden hasta las 3:00 de la tarde.