Más de 800 escuelas públicas están dando clases este martes en Puerto Rico

Más de 800 escuelas públicas están abiertas y dando clases este martes en las siete regiones educativas de Puerto Rico, anunció el departamento de Educación.

Las 838 escuelas que ya están abiertas representan el 75 por ciento de los 1,113 planteles que abrieron para el año escolar 2017-18 el pasado mes de agosto y tuvieron que interrumpir sus clases, primero por el paso del huracán Irma y luego por María.

Un total de 44 escuelas no podrán abrir por haber sufrido serios daños producto del huracán María y el resto no han abierto porque no han sido certificadas para operar, no tienen servicio de agua o porque aún están albergando a refugiados.



Sobre los refugiados, la secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo que “estamos buscando otros sitios donde puedan ir. Es más lento que lo que uno quisiera, pero vamos poco a poco”.

El sindicato Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), por su parte, reclamó al Gobierno que que les encuentre hogar digno a esas familias refugiadas para que los estudiantes puedan reiniciar sus clases.

“Que nos expliquen. Quién se va a encargar de estas familias y cómo es el proceso a seguir para la reubicación en hogares dignos. Cuál será la fecha para que estas escuelas vuelvan a recibir estudiantes. Las escuelas no son viviendas y carecen de lo necesario para rehacer un hogar. Hay miles de estudiantes que no han podido comenzar clases y eso no es justo para nadie”, dijo Grichelle Toledo, secretaria general del sindicato.



La AMPR también aseguró que hay 275 escuelas listas para abrir tras haber tomado medidas para remediar los señalamientos que les hizo el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU para poder operar y que, sin embargo, siguen cerradas.





“De 525 escuelas visitadas, 275 resolvieron los hallazgos identificados por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y aun así el DE no las ha abierto”, dijo Ángel Javier Pérez, líder del comité ejecutivo del sindicato.

“Estamos bien pendientes a que cada situación señalada por el Cuerpo de Ingenieros sea atendida, al ser un asunto de salud y seguridad para la comunidad escolar y estamos complacidos por la labor que realizamos”, agregó.



Sobre esos 275 planteles, Keleher dijo que aún “hay un segundo procedimiento para certificar. Es un trabajo de ‘casar’ (correlacionar) la información que los directores envían y la información que nostros tenemos”.

El DE puso en línea el listado completo de todas las escuelas abiertas en Puerto Rico hasta este martes, y las que aún no tengan servicio eléctrico operarán en horario especial de 7:30 de la mañana a 12:30 de la tarde.

Las escuelas con energía eléctrica operarán en horario regular de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Para los padres o madres que no puedan buscar a sus hijos a las 12:30 de la tarde el DE asignó a tres maestros por plantel para que los cuiden hasta las 3:00 de la tarde.