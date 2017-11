Toa Baja está cubierta de escombros y la ayuda de FEMA no llega a familias que perdieron todo tras paso de ciclón

Andrea Romero Gil, una paciente de cáncer que reside en Toa Baja, cuya casa se inundó y perdió absolutamente todo, lamentó que _ a casi dos meses del azote del huracán María _ todavía no haya recibido la visita del personal de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés).

Romero Gil llevó a Univision Noticias hasta su casa en el barrio Campanillas que permanence vacía debido a que el lodo entró por las puertas y las ventanas con la inundación provocada por la crecida del Río La Plata.

“Estamos desamparados, estamos intranquilos. Mucho tiempo llevando papeles y todavía ellos (FEMA) no resuelven. Hay muchos casos, pero hay unos casos que son específicos como aquí, que tú no puedes vivir, que no está habitable para vivir”, destacó Romero Gil, quien tiene 42 años y no tiene el carro porque lo perdió en la inundación.

“El proceso yo lo encuentro demasiado lento”, sostuvo.

Romero Gil se está quedando con su hija en otro pueblo del área metropolitana.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, reconoció que la ayuda de FEMA ha sido lenta y precisó que 18,000 viviendas quedaron destruídas parcial o totalmente.

A eso se suma que la ciudad está cubierta de escombros porque el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha tardado mucho en brindar ayuda a esos efectos denunció el ejecutivo municipal.



publicidad

“Estamos trabajando fuerte con el recogido de escombros que es uno de los elementos que más nos preocupa en este momento. Nosotros contratamos con el Cuerpo de Igenieros y la lentitud del Cuerpo de Ingenieros nos ha hecho generar un cúmulo de tiempo extraordinario, pero que pensamos que iba a ser un tiempo que iba a ser trabajado en forma más efectiva”, indicó el Alcalde, quien se mostró preocupado porque los escombros son un potencial problema de salud pública.

Recomendó a las personas que no hayan recibido la ayuda de FEMA que acudan al Centro Avoly, donde hay personal para brindarle ayuda en el proceso de reclamación.

“FEMA se ha tardado demasiado”, afirmó Celso Torres, otro vecino del barrio Campanillas.

Otra que se expresó desesperada porque aún se encuentra viviendo en el refugio fue Ana María Fonseca.

“(Mi casa) es de cemento. Lo que pasa es que perdimos todo lo de adentro y estamos en el refugio. El Alcalde dijo que nos iba a ayudar, (pero) se ha tardado mucho”, dijo Fonseca, de 65 años y cuyo marido es paciente de alzheimer.

Mientras, Víctor Ramos, indicó que el municipio “está haciendo lo más posible, con el poquito personal que tiene”. Recordó que el ayuntamiento “está en bancarrota”, por lo que pidió cooperación a los toabajeños en las labores de limpieza.