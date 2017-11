Sin hacer ruido, un chef boricua lleva comida caliente a miles de damnificados por el huracán María en Puerto Rico

Un colectivo de puertorriqueños liderado por el Chef Vivoni se ha puesto manos a la obra en esta labor de ayuda a los boricuas más necesitados luego de que el paso del huracán María dejara devastada su isla hace más de un mes.

El chef cuenta con el respaldo de diferentes empresas locales, principalmente de la Destilería Serrallés que le presta la cocina del Ponce Hilton para preparar los alimentos junto a los cocineros del hotel. La necesidad que ha visto durante sus recorridos y visitas lo llevó a trazar su próxima meta: abrir una fundación: "Yo dije que iba a estar ayudando mientras en Puerto Rico haya necesidad. Entonces si en Puerto Rico hay necesidad siempre, pues no dejaremos de hacer esto nunca", afirmó en entrevista con Univision Noticias. "A mí me ha surgido la idea de hacer una fundación donde podamos llevar chefs jóvenes a que tengan esta experiencia, o gente que quiera ser chef, llevarlos a los campos de batalla y digo 'campos de batalla' porque es llevarlos a donde haya necesidad. Y no es solamente enfocarnos en Puerto Rico, mañana puede ser República Dominicana o Haití o algún sitio donde podamos ir a servir", destacó.



Precisamente, en el barrio Palmita, sector Puerto Viejo de Ponce, se entregaron comidas a una comunidad de alrededor de 125 familias conformadas en su mayoría por personas mayores de edad. La líder comunitaria Miriam Robles informó a este medio que muchas familias perdieron sus techos parcial o totalmente y que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) solamente ha colocado dos techos de lona azul. "Ya hicieron inventario de las casas que necesitan techo y la mayoría necesita. La ayuda a ha sido muy limitada y muy lenta de parte de todos", indicó Robles en referencia a la escasa ayuda que han recibido por parte del municipio de Ponce, el gobierno central y las agencias federales.

Clara Cartagena es otra residente que se quejó porque perdió su techo completo y FEMA todavía no ha venido a colocar su toldo, pese a que le informó que su esposo sufre de ataques de ansiedad. "Yo me siento bien frustrada porque nosotros solicitamos el toldo desde el día 27 (de septiembre) y no han venido a ponerlo. Yo lo perdí todo porque el techo se me fue completo. Yo pensé que ellos (FEMA) le iban a dar prioridad porque ya yo he tenido que llevar a mi esposo dos veces a la sala de emergencias porque le dan ataques cuando ve la casa y se pone bien ansioso", indicó la mujer retirada de 64 años de edad.

Las rutas con comida caliente se hacen bajo el lema "Somos un millón de Quijotes", porque esa figura de la literatura española representa las características altruistas del pueblo puertorriqueño, explicó Karen Garnik, quien es directora de comunicaciones y portavoz de prensa de la Destilería Serrallés.



