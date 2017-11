Gobierno de Puerto Rico crea nueva oficina de fiscalización de dinero federal para la recuperación

El gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) anunciaron la creación de una nueva oficina para fiscalizar el desembolso de dinero federal que se asigne par las abores de recupreación, a 68 días del paso del huracán María por Puerto Rico.

El gobernador Ricardo Rosselló hizo el anuncio junto a Mike Byrne, coordinador de operaciones para Puerto Rico de FEMA, quien fiscalizará la nueva dependencia que se conocerá como Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación.

Ambos funcionarios aceptaron que el proceso de recuperación ha sido lento, pero igual recordaron que esta ha sido la catástrofe más grande ocurrida en un territorio de los Estados Unidos.

“Nunca voy a estar satisfecho hasta que logremos que todos los damnificados se hayan recuperado del impacto de la tormenta”, dijo Byrne.

En una breve entrevista con Univision Noticias, el director de FEMA en la isla, Alejandro De la Campa, también se hizo eco de sus expresiones.





“No estamos satisfechos que hayan todavía familias sin techo. La respuesta de FEMA y del gobierno ha sido la mejor que se ha podido dar dentro de la circunstancia de la catástrofe”, sostuvo De la Campa.

El funcionario federal indicó que FEMA ya ha entregado $200 millones en “ayudas directas” a las familias afectadas por el potente huracán.

De la Campa precisó, además, que las personas que perdieron sus casas podrían recibir hasta $33,300 para su reparación y que se podrían beneficiar del llamado “Step program”, que es una reparación temporal de los techos dañados.

Se estima que 250,000 residencias sufrieron daños totales y parciales a través de todo Puerto Rico. Más de un millón de personas ha solicitado ayuda de FEMA, precisó De la Campa.



“Vamos a contruir casas nuevas a código, en cemento y fuera de areas inundables. A larga, si analizamos todo esto, las familias de Puerto Rico van a tener una major vivienda y estructura para futuro”, apuntó De la Campa.

Rosselló, por su parte, reconoció “la frustración” que sienten las personas que sus casas no han sido reparadas y que la de aquellos que todavía no han recibido servicios básicos de electricidad y agua potable.

Pero, también afirmó que “hay progreso” en comparación con los primeros días tras el impacto de María el pasado 20 de septiembre.

De acuerdo con el gobierno, en la actualidad, hay un 59% de generación de energía eléctrica y un 90% de la población cuenta con servicio de agua potable.

La realidad de Naranjito

En un recorrido realizado por este medio en Naranjito, pueblo al centro de la isla que no es muy distante de San Juan, se observan decenas de casas con toldos azules, muchos de los cuales han sido instalados por los propios damnificados.

El alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz, informó que 2,000 casas sufrieron daños totales o parciales.

Solamente el 15% de la población cuenta con servicio de electricidad y más del 60% no tiene agua potable, situación que preocupa grandemente a Ortiz.

El ejecutivo municipal denunció que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados “ha sido bastante lento” en cuanto al envío de camiones cisternas con agua potable.



“Yo tengo comunidades que no tienen servicio de agua potable desde (el huracán) Irma”, destacó Ortiz.

El Alcalde de Naranjito indicó, además, que la cantidad de inspectores de FEMA en su ayuntamiento “son bien pocos”.

Varias personas entrevistadas por este medio en la barriada San Miguel del Cerro 1 en ese pueblo se quejaron de que todavía no han recibido ayuda de la agencia federal.



Ese el caso de Hilda Luz Figueroa, una enfermera retirada, y de dos incapacitados Luis A. Nieves Rojas y Juan Rodríguez, quien ya reparó su techo con una inversión de $1,600.00 en materiales que le envió su hija desde los Estados Unidos. Dijo que le pedirá a la hija que le envíe copia de los recibos par aver si puede reclamarle un reembolso a FEMA.

“FEMA esta muy lenta. Esta muy lento, mucha papelería. Entonces tenemos que hacer fila, me mandaron unas cartas en inglés, fui a que me dijeran de qué era, me dijeron que era un préstamo, lo solicité y me lo denegaron por morosa”, indicó Figueroa.

Mientras, José Torres le colocó varias grapas a los toldos de lona azul y gris que consiguió a través de donaciones de amigos y familiars.



Torres aceptó que cuando llueve todavía tiene filtraciones de agua a través de los toldos, pues no los instaló ni FEMA, ni el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.