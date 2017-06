Maluma no representa el género trap, según Messiah El Artista

"Si tú no eres trap, y nunca lo has sido, dedícate a lo que sabes hacer, papi", dijo el trapero dominicano tras que Maluma no quiso hablar de 'Cuatro Babys' en Primer Impacto.

"El se metió en la boca del lobo", fueron las expresiones del artista urbano Messiah El Artista refiriéndose al momento en que Maluma abandonó una entrevista con Tony Dandrades de Primer Impacto, cuando al artista colombiano se le preguntó sobre la polémica por su tema estilo trap ‘Cuatro Babys’.

Durante un Facebook Live con Uforia Music, el dominicano Messiah El Artista, aseguró que “él (Maluma) hizo trap… Tú me has preguntado sobre mi música trap, y yo no me he ofendido y te he respondido con contestaciones concisas, porque es lo que yo soy, y sé cómo hablar. Si tú no eres trap, y nunca lo has sido, dedícate a lo que sabes hacer papi”.





Messiah, un arduo defensor de su género, hizo hincapié en que las mujeres tienen el derecho de escuchar o no su música. “Las féminas hoy día son de mente fuerte y muy independientes. Y una mujer va a saber cuándo un hombre le está faltando el respeto… Siempre vas a tener mujeres que sienten que deben ser las voces para todas las mujeres, como vas a tener mujeres que van a decir a mí me gusta el trap, habla por ti misma”, dijo el trapero dominicano radicado en Nueva York, quien hace unos días estrenó el tema 'Te dejaste querer' (que curiosamente no es trap sino reggaeton-pop).

Para Maluma la historia ha sido diferente. Su tema ‘Cuatro babys’, de explícito contenido sexual, es una de las canciones más exitosas del artista pero ha sido una nube negra en su carrera por la fuertes críticas que ha recibido desde que decidió lanzar el tema en diciembre del año pasado. A tal punto, que Maluma ya no quiere que le pregunten sobre el tema en entrevistas.



Por una cosa o la otra siempre te van a juzgar, solo haz lo que te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si hablaron de Jesucristo por qué te sorprendes cuando hablan de ti? A post shared by MALUMA (@maluma) on Dec 5, 2016 at 12:02pm PST

Por su parte, Messiah prefiere que el trap se deje para aquéllos que sienten el género en sí mismos. “Yo no puedo ir mañana a Colombia y comenzar a hacer champeta urbana, porque yo no sé la cultura. Pienso que sería una falta de respeto“, resaltó el artista al finalizar su descarga.

Al parecer, el trap encontró un embajador dispuesto a dar el todo por el todo, y batear las críticas hacia el género que lo hizo famoso. Si el trap esperaba por un mesías, El Messiah te puede decir que ha llegado.