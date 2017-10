El reto de Kany García que se volvió viral entre músicos de latinoamérica

“En estos momentos solo me nace cantar estas canciones sin maquillaje, al desnudo, tal y como anda mi tierra.. Al que no tiene tele y si tiene celular, que sepa que no pararemos hasta ver a nuestro país reconstruido.”(sic), así se expresó Kany en sus redes acompañado por un video donde interpretaba 'Amanecer Borincano' por el cantautor puertorriqueño Alberto Carrión. El tema surgió en medio de la revolución global del 'Rock and Roll' que también afectó a Puerto Rico en los años 60 y formó parte del repertorio de Lucecita Benítez y Gilberto Santa Rosa.