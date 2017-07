'El Día de Los Beatles' sabe a español

Hoy 10 de julio se celebra El Día de Los Beatles. Esta fecha marca el regreso de la banda británica a el Reino Unido después de su gira triunfal en los Estados Unidos con un concierto en Liverpool en 1964, el lanzamiento de su tercer álbum de estudio ‘ A Hard Days Night’, y el estreno de la película del mismo título del álbum.

Aunque Los Beatles nunca se presentaron en Latinoamérica y el Caribe, el impacto que tuvieron en la parte baja del continente no se puede olvidar. Sus influencias dejaron una huella cultural por generaciones, que hasta el día de hoy podemos ver reflejadas. Y a más de 40 años de la separación de la banda siguen presentes mediante su pasado yla relevancia de sus canciones.



Uno de los ejemplos más importantes de como Los Beatles influenciaron a Latinoamérica se dio en 1996. Para ese entonces, la disquera RRM lanzo un tributo a Los Beatles titulado ‘Tropical Tribute to the Beatles’. En el tributo participaron muchas de las figuras más importantes del mundo de la salsa.

Entre las versiones se encuentran "Let It Be" interpretada por Tito Nieves, con un arreglo musical por el gran Tito Puentes. Celia Cruz hizo tributo a Obladi Oblada, mientras Tony Vega tuvo la oportunidad de rendir tributo mediante "Hey Jude". Cheo Feliciano interpretó "Yesterday" y “Lady Madonna” salió a través del grande de la salsa venezolana Oscar D’Leon. El álbum consiste de una decena de joyitas musicales. Para los fanáticos de la salsa y Los Beatles es lo mejor de dos mundos.



El lsitado de canciones completo:

1. Hey Jude - Tony Vega

2. Let It Be - Tito Nieves And Tito Puente

3. Can't Buy Me Love (No Puedes Comprarme) - Guianko

4. A Hard Day's Night - Johnny Rivera

5. Obladi Oblada - Celia Cruz

6. The Fool On The Hill - Ray Sepulveda

7. I Want To Hold Your Hand (Tu Mano Cogere) - Manny Manuel

8. Day Tripper - Domingo Quinones

9. Lady Madonna - Oscar D'Leon

10. With A Little Help From My Friends (La Ayuda De... - Jesus Enriquez And Miles Pena

11. Yesterday - Cheo Feliciano

12. And I Love Her - Jose Alberto 'El Canario'

13. Come Together – Todos los artitas

Los Beatles apostaron al español

En un giro inesperado que antecede todos los tributos, inclusive a Los Beatles como los conocemos, sucedió en Enero 1 de 1962. En una audición para Decca Records. Paul, George, John y Ringo hicieron tributo a una de las canciones más cantada y más grabada del mundo hispanohablante en busca de un contrato. Los muchachos de Liverpool cantaron “Bésame Mucho” escrita en 1940 por la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez. En aquel momento, Los Beatles fueron rechazados por la disquera, pero su versión de ‘Bésame Mucho’ vive en la historia de la banda.



La ausencia física de Los Beatles en Latinoamérica no impidió a que se consagraran como uno de los grupos musicales más importantes. En México, lugar al cual nunca fueron como agrupación, cuenta con más de 50 bandas tributos y tiene el record de tiempo dedicado en la radio con 12 horas semanales.



Los Beatles son la banda que mas ‘Covers’ tiene en la historia. Hasta el momento la cifra sobrepasa los 2,700. “Hey Jude’ es la cancion mas replicada con sobre 140 ‘covers’ por el momento. Versiones de artistas latinoamericanos figuran entre las miles de versiones. Aqui les mostramos una seleccion de las mejores:

Los Cafres - The Long and Winding Road



Andres Calamaro - Ticket to Ride



Los Fabulosos Cadillacs - Strawberry Fields Forever



José feliciano - Help



Soda Estereo - I want You (She's so Heavy)



Esteleres - And your Bird can Sing