'Despacito' hace de las suyas a 30 mil pies de altura

'Despacito', la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee es la número de la lista Hot 100 de Billboard. El fenómeno musical ha transcendido las aulas musicales. No existe algún rincón del mundo donde la canción no sea escuchada, parodiada o tema de discusión. Y para los que pensaron que a 30 mil pies de altura era una opción segura para evadir la canción, lamentamos decirle que ya no está seguro ni en las nubes.

La semana pasada un pasajero de la aerolínea Ryanair que se dirigía a Las Islas Canarias, publicó un video en su página de Facebook donde un tripulante alentó a los pasajeros a comprar lo productos de en vuelo al ritmo de su propio remix de ‘Despacito”. Hasta el tiempo de esta publicación el video tenia sobre tres millones de visitas.



Tripulante de la aerolíne Ryanair canta su versión de 'Despacito" FB: Javier Otero



“Dos euritos, son tan solo dos euritos, para pasar bien solo un ratito”, cantaba Javier Otero, el tripulante quien leía la lirica de su remix, mientras otros pasajeros hacían coro y ritmo.

Cuando llegó la hora de hacer homenaje a los versos de Daddy Yankee, el tripulante no titubeo. “Si ya sabes que llevo un rato mirándote, tienes que volar conmigo hoy. Vi que tu cartera ya estaba mirándome, muéstrame el billete que ya voy. Tu eres pasajero y yo soy el que va. Ya me estoy acercando más de lo normal. Dos euritos, llévate tu rasca solo dos euritos por si quieres llevarte el cochecito o si lo prefieres el milloncito. Sabes que tu cartera conmigo hace bum-bum”.

Si hacía falta una versión más de “Despacito’ es tema de discusión. Pero tomando en cuenta las noticias negativas que solemos asociar con las aerolíneas, una dosis de ‘Despacito’ puede ser refrescante.



Video: