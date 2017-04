Debe defender el ELA el Partido Popular sentencia Hernández Colón

El Partido Popular ha decidido no participar en el plebiscito. Respaldo esa decisión. Por sus propias razones lo mismo ha decidido el Partido Independentista y los soberanistas. El resultado es que ese plebiscito ya no vale nada. Es importante destacar cómo llegamos a donde estamos.

El plebiscito excluyente lo derrotó el ELA excluido. Me explico. La razón principal por la cual el Departamento de Justicia Federal se negó a validar la papeleta fue por la exclusión del ELA. La obstinación del PNP de no incluir al ELA como es debido en la ley que se acaba de aprobar para enmendar la papeleta es la razón principal que ha llevado al Partido Popular a no participar en el plebiscito. Lo del PIP y los soberanistas es secuela de la inclusión obligada del ELA por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



Ahora bien, es de notar que el ELA no ha tenido el apoyo necesario del liderato institucional del PPD. Esto es evidente porque no menciona la exclusión del Estado Libre Asociado como causa para no participar en el plebiscito. Sin embargo, el ELA goza de un amplio apoyo mayoritario de la base constituida por cientos de miles de populares. Por algo hemos salido voces a defenderlo. Recordemos este resultado: el ELA es una realidad con fuerzas propias. Sobre él es que hay que construir para el futuro político de Puerto Rico. El ELA detuvo un plebiscito con una papeleta que pudo haber causado un gran daño a Puerto Rico encausándolo hacia la estadidad. Recordemos para el futuro que sin el ELA no se derrota la estadidad. No somos colonialistas ni queremos vivir en el pasado. Queremos progresar y evolucionar, pero no permitiremos que echen a un lado la plataforma autonomista sobre la cual se debe construir el estatus del futuro.

Al requerir la inclusión del ELA los Estados Unidos no valida la noción de colonialismo, pero no se da cuenta que hay elementos que corregir en nuestra relación. El Estado Libre Asociado derrotó el plebiscito excluyente, pero tenemos mucho que hacer para hacer valer el Estado Libre Asociado por su gran potencial de futuro, potencial reconocido por el Tribunal Supremo de los Estado Unidos en el caso de Sánchez Valle. El liderato institucional del Partido Popular así lo debe reconocer.