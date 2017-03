Representante Luis Raúl Torres urge al PPD a decidir si participará o no en el Plebiscito de junio

SAN JUAN, Puerto Rico.- El representante popular Luis Raúl Torres Cruz envió una carta al Presidente del PPD y a todos los miembros de su Junta de Gobierno en la que les solicita que asuman a la mayor brevedad posible la decisión de participar o no en el Plebiscito sobre el estatus de Puerto Rico convocado para el 11 de junio de 2017.

“Es fundamental y urgente que nuestro Partido tome la decisión de participar o no en el Plebiscito sobre estatus, ya que si decidiéramos participar como colectividad a favor de la opción de la Soberanía para derrotar a la Estadidad tenemos que educar a nuestra militancia y al pueblo puertorriqueño sobre lo que eso significa para el País”, señaló Torres Cruz.



publicidad

El representante Torres señaló que otro aspecto importante para tomar esa decisión de forma inmediata, es la necesidad de reclutamiento de los Funcionarios de Colegios necesarios para el evento. A manera de ejemplo, señaló que en el Precinto 2 de San Juan habrá 96 colegios electorales disponibles, por lo que él en su calidad de Presidente del PPD en ese Precinto tendría que reclutar, adiestrar y designar alrededor de 400 funcionarios de colegios.

En la carta enviada por el representante Luis Raúl Torres a la Junta de Gobierno del PPD señala que el decidir participar o no en el Plebiscito en nada afecta las estrategias que desarrolla el Partido porque las mismas ya están en proceso. Señala en la carta que la posposición de tomar una decisión tan importante divide y confunde al liderato base y a la militancia del PPD.

“Hasta ahora me he mantenido al margen de la discusión amplia de este asunto, pero entiendo que el tiempo apremia y es hora de actuar. Estaré defendiendo en la Asamblea General que se convoque, que el PPD participe en el Plebiscito votando a favor de la Soberanía como mecanismo para derrotar a la Estadidad. La abstención o no participación, así como las papeletas en blanco o dañadas no cuentan como resultado de qué fórmula gana ese evento electoral. Jamás pediré la abstención electoral en nuestra democracia ni depositaré una papeleta en blanco o dañada, pues no cuentan para nada“, afirmó Torres.



publicidad

“La única forma de detener la Estadidad es votando en la columna del Cero (O) por la Soberanía“, sentenció el legislador Torres Cruz.