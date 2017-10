Serie en la que participa Verónica Castro sufre discriminación por un beso homosexual

"Es un personaje que no agrede a nadie. Creo que una opción sexual no cambia tu forma de querer, tus valores morales. Se toma con madurez y eso hace 'Don Ignacio'. No lastima a su familia y logra que todos respeten su posición sexual. El condenado no 'sale del clóset' hasta que se convierte en abuelo. Ama a todos y aconseja a toda la familia como todos los abuelos del mundo", dijo para Mezcalent. Foto: Televisa | Univision

0 Compartir