Sebastián Zurita podría darle vida a Luis Miguel en su bioserie

Ahora que se han comenzado los preparativos de la bioserie del cantante Luis Miguel, muchos nombres han sonado para interpretar su vida en la televisión, tal es el caso del joven actor Sebastián Zurita que después de su debut como cantante en la obra El otro lado de la cama, los productores han puesto la mirada en él para este arriesgado proyecto.

Video: La vida de Luis Miguel pronto llegará a la pantalla chica



La vida de Luis Miguel será una serie de televisión /Univision 0 Compartir

En entrevista exclusiva para el programa Hoy, Sebastián Zurita comentó “ Sí, se están corriendo los rumores de eso, todavía no hay nada confirmado, pero gracias a la obra de teatro El otro lado de la cama empecé a cantar, y de ahí se corrió el rumor que no soy tan desafinado, y entonces me invitaron a la serie, es un proceso interesante, pero vamos a ver”.

Uno de los actores que ha levantado la mano para interpretar a Luis Miguel es Polo Morín, quien dijo al diario La opinión “Estuve bastante tiempo en Baja California grabando la telenovela El Bienamado y ahorita que regresé a la Ciudad de México me enteré que están los preparativos de esta serie sobre Luis Miguel y la verdad me interesa mucho saber a dónde se van a hacer los castings porque quiero participar, sería un honor interpretar a este personaje”.



Polo Morín quiere ser Luis Miguel La serie de Luis Miguel ya es un hecho y los preparativos para escribir la historia de esta gran estrella han comenzado. Todavía no hay elenco confirmado para este ambicioso proyecto, aunque se sabe que habrá 3 actores que lo interpretarán en diferentes etapas de su vida. Según el comunicado de prensa emitido por la productora que filmará la serie, la gran mayoría de la historia se contará en la etapa de los 30 de LuisMi. Se rumora que el propio Luis Miguel pidió que William Levy sea uno de los actores que lo interprete. Desde muy chico era todo un galán y volvía locas a sus seguidoras. Así como lo hace Polo Morín, quien desde que se enteró de la serie quiere proponerse para darle vida al 'Sol de México'. En entrevista para el 'Diario Basta', el actor dijo querer ser parte del proyecto: "Me enteré que están los preparativos de esta serie sobre Luis Miguel y la verdad me interesa mucho saber a dónde se van a hacer los castings porque quiero participar, sería un honor interpretar a este personaje". Polo podría interpretarlo en la juventud, en la etapa de sus 20. Este guapo actor tiene poco que debutó en las telenovelas. Su primer trabajo en la televisión fue en el 2011 en "La Rosa de Guadalupe". Un año más tarde tuvo un pequeño papel en la telenovela "Por ella soy Eva". De ahí le siguieron "Último año", "Como dice el dicho" y "Gossip Girl Acapulco". Pero fue en el 2014 cuando Polo se ganó el corazón de las chavas con su papel de 'Nando' en "Mi corazón es tuyo". En el 2016 volvió a provocar suspiros en "Sueño de amor". Pero Polo no es sólo una cara bonita, además de actor tiene una licenciatura. Estudió la carrera de negocios internacionales. Además habla varios idiomas: inglés, francés, portugués, español y un poco de mandarín. Inició en los medios como modelo de catálogos de ropa y zapatos. Tiene sólo 26 años y ha demostrado que es un chico muy preparado e inteligente en todo lo que hace. Sus padres deben estar muy orgullosos de todo lo que ha logrado a su corta edad. ¿Te gustaría ver a Polo Morín interpretando a Luis Miguel?

Aunque también el nombre del actor Leonardo García, hijo de Andrés García, ha salido a la luz para interpretar al también llamado ‘ Sol de México’, el actor aseguró que si eso pasara lo consultaría con el cantante “ Si esto se da, pues le marcaría para preguntarle si me autorizaría dar vida a su persona, pero me encanta él y seguro tendremos muchas cosas similares”, esto según información de Grupo Fórmula.

En los siguientes días se dará a conocer a los actores que interpreten la vida de Luis Miguel, para así arrancar las grabaciones de esta serie, que se dice será una de las más ambiciosas de la televisión.

