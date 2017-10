La Chilindrina da el salto a una serie de Hollywood (y pocos le ven la gracia)

A poco días del estreno de la segunda temporada de la serie 'Stranger Things', Netflix lanzó un video promocional protagonizado por La Chilindrina, una parodia creada para apelar a la audiencia de América Latina que ha dividido opiniones en redes sociales.

En el video, el personaje de la serie 'El Chavo del ocho' —uno de los shows más populares de la televisión mexicana— sustituye a Eleven (Millie Bobby Brown), una niña con poderes telequinéticos que se convierte en el sujeto de experimentos en una facilidad secreta del gobierno estadounidense.



12 cosas que no sabías de La Chilindrina María Antonieta de las Nieves da vida a la pequeña más traviesa de la vecindad de El Chavo: La Chilindrina. ¡Conoce algunos de los datos más curiosos de este divertidísimo personaje! Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Su nombre se lo dio Don Ramón ya que las pecas de su cara le recordaban el azúcar de un pan mexicano. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Su mamá murió cuando ella era una recién nacida, por lo que la criaron su papá, don Ramón, y su bisabuela, doña Nieves. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A veces sufría de mal de amores porque estaba enamorada del Chavo, quien no le hacía mucho caso. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Es chimuela, le falta un diente y utiliza lentes desde muy pequeña. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir En algunos capítulos no llevaba lentes, aunque en su mayoría siempre los traía puestos. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su equipo favorito de fútbol soccer es el América, como el del Chavo. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Su estatura, las gafas o el ser chimuela son motivo suficientes para los sobrenombres que le conocemos: la coladera o tarántula con gafas. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir ¡Era muy pequeñita, medía 1.53 metros! Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sus frases más utilizadas son: “Papito lindo, mi amor…”, “Fíjate, fíjate, fíjate…”, “Lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto!”, entre otras. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir A los cuatro años conoció al Chavo cuando él llegó a la vecindad. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir Ella le regaló al Chavo los zapatos que usa, los cuales eran de don Ramón. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en María Antonieta tuvo que interpretar por un tiempo a la Chilindrina estando ¡embarazada! No se notaba porque su mamá le hacia los vestidos que disimulaban su pancita. Foto: Mezcalent | Univision.com 0 Compartir No te pierdas todas la travesuras de La Chilindrina en 'El Chavo', lunes a viernes 6PM/5C por Galavisión. Foto: Televisa | Univision.com 0 Compartir



Netflix había recurrido a personajes populares de la televisión latina para promocionar sus contenidos en ocasiones anteriores — como la villana de las telenovelas Soraya Montenegro en un trailer de la serie 'Orange is the New Black'—. La diferencia es que las reacciones a este promocional no han sido muy optimistas.

"La Chilindrina y 'Stranger Things' acaban de destruir mi infancia" se lee en los cientos de comentarios vertidos en Twitter, "no duré ni dos minutos viendo el trailer" sentencia una usuaria.

Como estos ejemplos hay decenas, en los que también se califica al material como "bizarro" o "perturbardor".

"No sean tontitos: el promo de Stranger Things con La Chilindrina no pretendía gustar, pretendía hacernos hablar de ello. Y lo logró, genios." concluyó otro internatura sobre el material que se volvió un trendig topic este lunes.