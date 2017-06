Juan Ángel Esparza es el candidato favorito para protagonizar bioserie de Pedro Infante

Juan Ángel Esparza, quien actualmente podemos ver en la telenovela ‘ Mi adorable maldición’, ahora podría enfrentarse a un nuevo reto actoral, y es que se rumora que próximamente Televisa preparará un tributo al ídolo mexicano más grande de todos los tiempos, Pedro Infante, y para eso se realizará una bioserie en la que se contará su historia, y el actor podría darle vida a esta gran figura del cine.

En entrevista con la revista ‘ TVyNovelas’, Juan Ángel se confesó emocionado por los rumores que lo señalan como el protagonista de la serie, pero al mismo tiempo no se confía, pues nada está escrito y todo podría pasar, aunque el parecido físico con Infante es innegable.



11 frases de Pedro Infante en 11 canciones inmortales Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir Pedro Infante Foto: Twitter | Univision.com 0 Compartir

“ Emocionado y comprometido. Si se llega a concretar seré el más feliz y me prepararé como nunca para dar vida al máximo ídolo de este país”, aseguró Esparza.

Pero lo que más lo emociona es que la gente ha pedido en redes sociales que sea él quien interprete a Pedro Infante en la serie “ Eso es lo que me emociona, porque yo nunca me candidateé, fue el público quien me puso, el que empezó a ver en mí un parecido con Pedro y le empecé a gustar como opción”, comentó emocionado el actor.



Gente que nos inspira: La nieta de Pedro Infante comparte su legado Univision 0 Compartir

Mientras que otros rumores señalan que la producción de Emilio Larrosa está buscando a alguien más joven para darle vida a Pedro Infante, por lo que también se escuchan los nombres de Omar Chaparro y los cantantes Carlos Rivera y Raúl Sandoval.

Ve también: