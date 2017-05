Carla Estrada asegura que Silvia Pinal sí tendrá serie de televisión

La productora Carla Estrada aseguró al programa de radio ‘ Todo para la mujer’, que la serie que contará la vida de Silvia Pinal sí se realizará y empezará su producción en el mes de noviembre, aunque no dijo si contará con el elenco que ya tenía contemplado desde un inicio, dejando atrás los rumores de una supuesta pelea entre ella y Televisa.

Video: Así reaccionó Carla Estrada cuando cancelaron la serie de Silvia Pinal



Elenco que haría parte de la serie sobre la vida de Silvia Pinal ha quedado desempleado Univision 0 Compartir

“Todos los productores entramos por una puerta donde no tienes que enseñar el gafete. Puedo decirles que no le pusieron sellos a mi oficina, no hice ningún berrinche. Entiendo que es una historia de Televisa y que tiene sus intereses. Lo único que tengo con la empresa es un eterno agradecimiento", comentó Carla Estrada.



La productora no quiso dar más detalles de sobre esta serie de televisión, pero sí dijo que mientras la vida de Silvia Pinal llega a la televisión, ella sigue buscando historias para realizar una telenovela, pues desde ‘Sortilegio’ en el año 2009 no produce un melodrama.

“Me pidieron que buscara alguna novela para hacer y estamos trabajando con la gente del Instituto y con gente de Televisa para buscar nuevas historias en lo que se hace lo de Silvia Pinal”, finalizó la productora de televisión.

Ve también: