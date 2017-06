Silvia Navarro es la segunda protagonista confirmada de ‘Nadie más en el mundo’

Las dudas se han despejado, será Silvia Navarro quien le dé vida a una de las dos protagonistas de la nueva producción de Giselle González, la cual lleva por nombre ‘Nadie más en el mundo’, esto tras varias audiciones y pruebas que realizara la actriz junto a un sinfín de compañeros actores, aunque los galanes de la historia aún no están confirmados.



“ Me parece bien interesante y lo doloroso que puede ser un engaño, pero tal vez es mucho más doloroso el engaño de una amiga, imagínate con tu amiga llegas y le cuentas todo lo que pasa con tu marido y no solamente te sientes traicionada con esto, sino con tu intimidad, con tu desahogo, entonces no sé, no sé si me duele más ella o él”, confesó Silvia Navarro a las cámaras de Televisa Espectáculos.



La productora del melodrama reveló que viendo a Adriana Louvier junto a Silvia Navarro supo que ellas dos serían perfectas para llevar la batuta de ‘Nadie más en el mundo’ “La verdad una vez que estábamos ahí grabando se dio, y pues imagínate nada más, haber trabajado con las dos que son hermosas, que son preciosas, las adoro, para mí es un regalo”, comentó Giselle González.

Silvia promete sorprender al público con esta actuación, pues aseguró que con este personaje la veremos como nunca antes la hemos visto en una telenovela.

