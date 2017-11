Norma Lazareno todavía siente el aroma de su hija a 20 años de su muerte

Norma Lazareno es una famosa actriz mexicana que conoce muy bien lo que es la fama y el cariño del público gracias a su trabajo en cine, televisión y teatro. Pero no todo ha sido felicidad en su vida, el 28 de junio de 1997 vivió la peor experiencia que una madre puede tener, la pérdida de un hijo.

Paulina Lazareno fue su única hija, producto de su relación con el también actor Pablo Ferrel. La joven actriz de 19 años tuvo un terrible accidente automovilístico después de haber salido de la casa del productor de telenovelas Nicandro Díaz.

Y aunque han pasado 20 años de su deceso, Norma asegura que siente su presencia y hasta su aroma: “No sé si mi experiencia tenga que ver con algo relacionado al terror, más bien yo lo veo como un acto de amor, porque siempre siento a mi hija, falleció hace muchos años en mi casa, siento su aroma, escucho su voz, pero insisto para mí eso es algo bonito, sé que está presente”, expresó para el diario El Universal.



Famosos de telenovelas que perdieron a sus hijos de manera trágica Estos famosos han vivido el dolor de perder a un hijo de manera inesperada, a continuación recordamos los casos más sonados de las estrellas que han visto partir a una parte de ellos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Thalía es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial y goza del éxito en todo su entorno, la tristeza ha tocado a su puerta en varias ocasiones. La muerte de su papá fue uno de esos momentos, pero en una entrevista confesó que había perdido bebés en el pasado. Aunque hoy en díaes una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial y goza del éxito en todo su entorno, la tristeza ha tocado a su puerta en varias ocasiones. La muerte de su papá fue uno de esos momentos, pero en una entrevista confesó que había perdido bebés en el pasado. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En una entrevista para la revista 'TVyNovelas', la cantante confesó que había perdido varios bebés antes de poder tener a su primera hija: "Hemos compartido los dos cosas fuertes, cosas dolorosas, desde un secuestro, la muerte de mi madre, hemos perdido bebés". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Andrea Legarreta vio interrumpido un embarazo que la llenó de ilusión, así lo contó para 'Todo bebé'. "En el ultrasonido no se veía nada". La doctora le dijo que el bebé no se había desarrollado. Antes de dar a la luz a su primogénita,vio interrumpido un embarazo que la llenó de ilusión, así lo contó para 'Todo bebé'. "En el ultrasonido no se veía nada". La doctora le dijo que el bebé no se había desarrollado. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Legarreta forma una hermosa familia llena de talento junto a Erik Rubín. Mía y Nina han heredado la vena artística de sus famosos padres. En la actualidad,forma una hermosa familia llena de talento junto ahan heredado la vena artística de sus famosos padres. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Jacqueline Bracamontes, pues en su primer embarazo esperaba mellizos, a quienes les pondría por nombre Jacqueline y Martín. Uno de los casos más sonados fue el de, pues en su primer embarazo esperaba mellizos, a quienes les pondría por nombre Jacqueline y Martín. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jacqueline llegó al mundo sin ningún problema, pero el pequeño Martín no resistió y murió, siendo este el mayor golpe en la vida de Bracamontes. En el parto, la pequeñallegó al mundo sin ningún problema, pero el pequeñono resistió y murió, siendo este el mayor golpe en la vida de Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Jacqueline plasmó este amargo capítulo de su vida en la autobiografía que lanzó hace unas semanas. La actriz cuenta con tres hijas y confesó para 'TVyNovelas' que probablemente buscará tener un cuarto hijo. plasmó este amargo capítulo de su vida en la autobiografía que lanzó hace unas semanas. La actriz cuenta con tres hijas y confesó para 'TVyNovelas' que probablemente buscará tener un cuarto hijo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Talina Fernández vivió el peor capítulo de su vida el 29 de abril del año 2005, cuando en medio de la emisión del programa 'Nuestra casa' recibió la noticia de que su hija, Mariana Levy, había fallecido. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mariana murió dentro de su camioneta al ver que un sujeto con una pistola se acercaba a ella, el impacto fue tal que de de la sola impresión tuvo un paro cardiáco, perdiendo la vida automáticamente, esto en compañía de su esposo, José María Fernández y sus 2 pequeños hijos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mariana Levy dejó 16 exitosas telenovelas, la última que realizó fue 'Amor real', así como varios programas, pues también fungía como conductora de 'Nuestra casa'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Talina la recuerda con un inmenso cariño "Mariana era un ser muy especial, era un ser muy amoroso, era buena madre, buena amiga, dulce como nadie", confesó al programa de espectáculos 'Ventaneando'. Han pasado 12 años desde su inesperada muerte yla recuerda con un inmenso cariño "Mariana era un ser muy especial, era un ser muy amoroso, era buena madre, buena amiga, dulce como nadie", confesó al programa de espectáculos ''. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Silvia Pinal también sabe lo que es peprder a una hija, Viridiana Alatriste, su hija, murió de la manera más sorpresiva. La primera actriztambién sabe lo que es peprder a una hija,, su hija, murió de la manera más sorpresiva. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida cuando tenía 19 años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pinal. Tal parece que el nombre de Viridiana marcó a la familia Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Sylvia Pasquel tuvo una hija en 1985 y la llamó Viridiana en memoria de su fallecida hermana. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La tragedia llegó otra vez pues en 1987 la pequeña Viridiana murió ahogada en la casa de la actriz. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante y actriz, Lidia Ávila, perdió a su primogénita a sólo 6 meses de nacida, pues desde que llegó al mundo sufrió complicaciones en el intestino, motivo por el cual la tuvieron que operar siendo una recién nacida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lidia y su entonces esposo despidieron a la pequeña en una misa en la Basílica de Guadalupe, esto en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Ahí se le pudo ver a Lidia totalmente conmovida por despedir a su hija, aunque nunca quiso hablar de los motivos del fallecimiento de Sofía. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En este listado los hombres también aparecen, pues Joan Sebastian tuvo la mala fortuna de perder a dos hijos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En el año 2006 su hijo Trigo fue asesinado y murió en los brazos del cantante. Mientras que en el año 2010, la tragedia regresó a su vida cuando afuera de un centro nocturno le quitaron a vida a su otro hijo, Sebastián Figueroa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Juan Osorio vio partir a su hijo, quien llevaba el mismo nombre, esto por un infarto cerebral. Hace 4 años el productorvio partir a su hijo, quien llevaba el mismo nombre, esto por un infarto cerebral. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Blanca Soto. De pronto se sintió mal, vino la ambulancia por él y en el traslado hacia el hospital perdió la vida” , explicó el publirrelacionista de Carmen Salinas al periódico 'El Universal'. "Se encontraba en la casa de su pareja sentimental Daniela, hermana de la actriz. De pronto se sintió mal, vino la ambulancia por él y en el traslado hacia el hospital perdió la vida” , explicó el publirrelacionista de Carmen Salinas al periódico ''. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno y comenzaba su carrera artística con actuaciones en "Caminos Cruzados" (1994), "Marisol" (1996) e "Infamia" (1981). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997, a los 19 años de edad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carmen Salinas siempre tiene presente a su hijo Pedro Plasencia, quien murió hace 23 años. siempre tiene presente a su hijo, quien murió hace 23 años. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Carmen declaró para 'TVyNovelas' que no hay día en la que no piense en su hijo, además de visitarlo cada semana para llevarle flores nuevas y rociar su tumba con su loción favorita. declaró para 'TVyNovelas' que no hay día en la que no piense en su hijo, además de visitarlo cada semana para llevarle flores nuevas y rociar su tumba con su loción favorita. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Carmen hace un homenaje a su hijo en el cementerio Español de la Ciudad de México para venerar el nombre de su hijo, en el que la acompañan grandes amigos. Cada añohace un homenaje a su hijo en el cementerio Español de la Ciudad de México para venerar el nombre de su hijo, en el que la acompañan grandes amigos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



En varias ocasiones la actriz ha declarado que cuando muera quiere que mezclen sus cenizas con las de su hija: “Hasta que yo muera, quiero que sus cenizas y las mías, se unan en una sola urna… Juntas por toda la eternidad”, dijo para el diario mexicano ‘La crónica’.

Paulina siguió los pasos de su madre en la actuación, antes de su muerte ya había participado en algunas telenovelas como ‘Caminos Cruzados’ (1994), ‘Marisol’ (1996) e ‘Infamia’ (1981).

Según palabras de su madre, tenía un futuro prometedor en la actuación: “Estaba rodeada de gente que trabajamos en este medio, sus padrinos de bautizo fueron Susana Alexander y Héctor Bonilla. Su madrina de XV años fue Jacqueline Andere, su papá Pablo Ferrel. Lo poco que logró en su carrera fue muy bueno, realizó papeles bonitos y era una actriz natural, según me decían los directores de escena”, declaró para la revista TVyNovelas.



Norma Lazareno, reconocida actriz mexicana de cine, teatro y televisión. Mezcalent

Tras la repentina muerte de la joven, Norma Lazareno se sumergió en una profunda depresión que la llevó a pedirle a Dios que le quitara la vida: “Los primeros tres años fueron sumamente difíciles, tanto que a veces yo decía: ‘Dios mío, ¿por qué ahorita que me estoy quedando dormida no me dejas así? No tenía sentido la vida para mí. No podía ni bañarme sola, era yo un cadáver viviente”.

Pero su pasión por la actuación y sus grandes amigos fueron quienes la ayudaron a salir adelante: “Cuando pasó lo de Paulina yo estaba en la obra ‘La señora presidenta’, entonces me habló Gonzalo Vega y me dijo, 'Te necesito en mi obra’, saqué fuerzas de donde pude y me presenté en el teatro a los seis meses de haber fallecido mi hija. Tuve grandes amigas como Susana Alexander, Jacqueline Andere, Silvia Pinal y Carmen Salinas que me ayudaron muchísimo”, confesó para TVyNovelas.



publicidad

Además del trabajo, Norma se unió al grupo de ayuda ‘Madres en duelo’, en donde conoció a muchas mujeres que sufrían el mismo dolor que ella y poco a poco salió adelante.



Actores de telenovela que murieron trágicamente No podemos olvidar a Mariana Levy, quien conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Fue junto a Eduardo Palomo que consiguió su primer papel protagónico en La pícara soñadora. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Su última participación la hizo en Amor Real en el 2003. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de Amor Real ella se convirtió en la conductora del programa Nuestra Casa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El 29 de abril de 2005 la actriz manejaba su camioneta en compañía de sus hijos y su esposo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mariana notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su muerte provocó gran sorpresa y dolor entre sus seres queridos. Foto: Univision Communications Inc. | Univision 0 Compartir Renato López murió asesinado el 23 de noviembre del 2016 conmocionó al mundo artístico. El actor sólo tenía 33 años. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Los cuerpos de Renato y el publirrelacionista Omar Girón fueron encontrados muertos y presentaban impactos de bala. Esto sucedió en Jilotzingo, Estado de México, según información del periódico El Universal.

Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Renato López era muy querido por sus compañeros actores, quienes de inmediato reaccionaron ante la terrible pérdida. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir En ese entonces Renato se encontraba en plena promoción de Macho, filme donde trabajó junto a Miguel Rodarte. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Además de su trabajo como actor, también era compositor y había hecho temas para Gloria Trevi y Paty Cantú. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Renato estaba comprometido con la blogger Alexandra Ivanisevic, así lo informó Natalia Téllez en el programa 'Hoy'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Eduardo Palomo realizó su primera participación en las telenovelas en Por Amor. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En 1991 lo vimos protagonizar La pícara soñadora junto a Mariana Levy. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La muerte de Selena Quintanilla es uno de los sucesos que más han conmocionaron al mundo de la música. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Selena nació en Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera desde que era una niña. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su padre creo una banda llamada 'Selena y los Dinos', con esta agrupación comenzó a hacer sus primeras presentaciones demostrando su talento. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1989 se lanzó como solista con el disco 'Selena' y comenzó a cautivar a su público con su voz y este sólo era el inicio. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Selena grabó cinco discos más y se convirtió en la 'Reina del Tex - mex' como "Amor prohibido", "Como la flor" y "Carcacha", entre muchas otras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Pero su carrera se vio interrumpida por una gran tragedia. Después de una fuerte discusión, Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, la mató de un disparo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Selena sólo tenía 23 años cuando fue asesinada. Su agresora fue sentenciada a cadena perpetua pero la familia y fans de la cantante siguen llorando su partida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Recordemos a Lorena Rojas quien falleció el 16 de febrero de 2015, a los 44 años víctima de cáncer de hígado en su casa en Miami. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lorena era muy conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como Alcanzar una estrella (1990), Baila conmigo (1992), Buscando el paraíso (1993) y El alma no tiene color (1997), entre otras. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque pasó por fuertes tratamientos siempre mantuvo las ganas de vivir y disfrutaba al máximo de su trabajo y de su familia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 2008 tampoco fue obstáculo para que Lorena dejara a un lado el deseo de ser madre. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir En el 2013 cumplió su ilusión de convertirse en madre al adoptar a la pequeña Luciana. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque luchó durante años contra la enfermedad, lamentablemente perdió la batalla. Foto: BANG Showbiz | Univision 0 Compartir "Con una profunda tristeza queremos informarles a los fans de Lorena Rojas y a sus amigos de la prensa, que la actriz y cantante mexicana falleció hoy en Miami a los 44 años, después de afrontar con valor y positivismo una dura batalla contra el cáncer", informó su oficina de prensa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Su fallecimiento impactó a todos y provocó gran tristeza en el medio artístico. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla Álvarez estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Posteriormente en el Centro de Educación Artística de Televisa. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Comenzó su carrera cuando tenía 20 años en la telenovela María Mercedes. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Poco a poco se abrió paso con su talento hasta lograr un estelar en la telenovela Mi querida Isabel. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Posteriormente la vimos interpretar a memorables villanas en telenovelas como La Mentira, Alma Rebelde y Camaleones. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla se vio envuelta en rumores desde que estaba en Las tontas no van al cielo en el 2008. Se decía que padecía anorexia aunque ella siempre lo negó. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Finalmente la actriz falleció el 15 de noviembre de 2013, en la Ciudad de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir La bulimia y anorexia que padecía le provocaron un paro cardiorrespiratorio, según el diario El Universal. Karla tenía tan sólo 41 años. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir ¿Ya reconociste al galán de Karla Álvarez en Prisionera de amor? Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Lamentablemente Gerardo Hemmer tuvo un destino parecido. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Este joven actor realizó su primera participación en La sonrisa del Diablo y en 1993 consiguió una buena oportunidad en Corazón salvaje. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Gracias a este último personaje llamó la atención de José Rendón quien lo buscó para que protagonizar La Paloma. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gran conmoción provocó la noticia de su muerte, tenía 25 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Gerardo fue encontrado muerto en su casa pues sufrió una intoxicación por gas. La telenovela La Paloma concluyó cuando llevaba sólo 50 capítulos. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno y comenzaba su carrera artística con actuaciones en Caminos Cruzados (1994), Marisol (1996) e Infamia (1981). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997, a los 19 años de edad. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal, era una actriz bella y talentosa. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Ella interpretaba a 'Viri' en esta producción de Luis de Llano. Además participaba en la telenovela Mañana es primavera junto a su famosa mamá. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida con sólo 19 años de edad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Tal parece que el nombre de Viridiana marcó a la familia Pinal. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La tragedia llegó otra vez pues en 1987, pues la pequeña Viridiana murió ahogada en la piscina de la casa de la actriz. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Sylvia Pasquel tuvo una hija en 1985 y la llamó Viridiana en memoria de su fallecida hermana. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Fanny Cano era una actriz que brillaba por su belleza y talento. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue la primera que encarnó a Rubí (1968) en las telenovelas. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Además participó en La Mentira, Yesenia y Espejismo. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La actriz tenía muchos planes más pero pronto el destino le hizo una mala jugada. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 7 de diciembre de 1983 el avión en el que viajaba se estrelló en el aeropuerto de Barajas en España. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir La famosa actriz falleció a los 39 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir El 21 de mayo del 2016 el actor Adán Aguilar murió tras ser apuñalado y golpeado durante un asalto en la Ciudad de México. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El actor tenía 24 años y era originario de Los Mochis, Sinaloa. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El gremio de actores lamentó la pérdida del joven que recién comenzaba su carrera artística. Incluso Irán Castillo a través de su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento y compartió una foto con él cuando trabajaron en la puesta en escena El Chamaco. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El conductor Cristian Landon se suicidó el 29 de abril del 2016 al aventarse desde el quinto piso de una torre de departamentos, como lo detalló el diario El Reforma. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cristian también era actor y modelo. Tenía 21 años y antes de suicidarse escribió un tweet que parecía un mensaje de despedida. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir "Hay veces que por más que luches y luches uno no puede con eso... Y lo mejor es dejar que pase. 🙏", escribió. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Lina Torres Varela también tuvo un trágico final a muy corta edad. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella falleció el 24 de abril del 2016 a causa de un accidente automovilístico, iba en una moto y no llevaba casco por lo que murió en el impacto. Lina tenía 24 años. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir



La actriz recuerda a su hija con mucho cariño y aunque falleció hace 20 años, un pedacito de ella quedó con vida en este mundo, pues en vida Paulina decidió donar sus córneas y la actriz cumplió la voluntad de su hija: “Tengo ubicada a la niña, su nombre es María, quien estudia en una escuela de gobierno. Por terceras personas, le hago llegar cosas que sé le hacen falta”, reveló para ‘La Crónica’.

Norma Lazareno ha sabido sobrellevar el dolor de esta pérdida y cada aplauso que recibe del público se lo dedica a su hija.