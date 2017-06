Murió la mamá de la actriz Norma Lazareno

El pasado viernes 9 de junio la primera actriz Norma Lazareno sufrió la pérdida de su madre la señora Paquita Silva Tejeda de 104 años, quien falleció por causas naturales en la Ciudad de México.

La actriz reveló detalles de la muerte de su progenitora en el programa 'Fórmula Espectacular': "Me dijo que tenía sueño, que quería dormitar, yo estaba a unos 10 metros, vi que las cuidadoras la estaban atendiendo para que se pusiera a dormir un ratito su siesta, cerró sus ojitos y nada más suspiró".



Doña Paquita fue el soporte principal en la carrera de Norma Lazareno, sobre todo en los momentos más difíciles de su vida, así lo declaró en el 2014 en entrevista con TV Azteca: "Ella no me ha abandonado nunca, y en los momentos más difíciles de mi vida como fue la pérdida de mi hija Paulina, me demostró que es muchísimo más fuerte que yo, me bañaba porque yo no tenía energía ni deseos de nada, entonces entre mi mamá y una cuidadora me arreglaban, me peinaban, entonces mi mamá fue un pilar para mí en todos los sentidos".



Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno. Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997 a los 19 años de edad. Twitter

La actriz siempre estuvo al pendiente de su madre como agradecimiento por todo lo que hizo con ella: “Espero haber desempeñado un papel digno como hija, como ser humano para ti y que cuando Dios quiera que ya no estés conmigo, donde estés siempre digas 'tuve la mejor hija del mundo', como yo tengo a la mejor madre del mundo, que Dios te bendiga mamá”, declaró en el 2014 a TV Azteca.

Compañeros y amigos del medio dieron sus condolencias a la actriz a través de las redes sociales.

Hermosa tu mami. QEPD! AMEN. Un honor conocerla. Si un Ángel que te mereces querida amiga. https://t.co/k71HPUVe3c — Verónica Castro (@vrocastroficial) 10 de junio de 2017

Lamento mucho la muerte de la madre de @normalazarenomx que en paz descanse. — ItatiC (oficial) (@ItatiC) 10 de junio de 2017





