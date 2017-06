Martha Julia regresa con una gran villana a ‘En tierras salvajes'

Después de un breve descanso de la pantalla chica, Martha Julia está de regreso para darle vida a una de sus villanas más temibles dentro de las telenovelas, esto en la nueva producción de Salvador Mejía, la cual lleva por nombre ‘En tierras salvajes’. La actriz confesó al periódico ‘ El Universal’ que desde ‘La Madrastra’, este es el papel que más intensidad ha necesitado para cometer decenas de atrocidades en contra de los personajes centrales de la historia.

“Es un proyecto que esperé desde hace mucho; cada que pasan los días me enamoro más de este personaje, ya extrañaba estos roles de villana, los personajes van creciendo, pasan cosas fuertes”, comentó la actriz al periódico mexicano.



La actriz Jackie Sauza también será una de las villanas de la historia, siendo la hermana del personaje interpretado por Martha Julia, por lo que ahora a ella le toca recibir a las nuevas generaciones de actores y apoyarlos en su crecimiento.

“ Me gusta ayudarlos a que seamos un buen equipo de trabajo como en algún momento se me ayudó a mí, me tocó experimentar y aquí vamos de la mano todos”, concluyo Martha Julia.

‘En tierras salvajes’ tiene como protagonistas a Claudia Álvarez , Cristián de la Fuente, Horacio Pancheri y Diego Olivera, además de contar con la participación de figuras como Ninel Conde , César Évora, Daniela Romo, entre otros actores.

