Maite Perroni sufrió una aparatosa caída por echar a correr vestida de novia

Maite Perroni tuvo una tremenda caída cuando grababa los promocionales de la telenovela 'Papá a toda madre'. La actriz tenía que aparecer vestida de novia y salir corriendo pero no la escena no le salió nada bien y terminó en el piso.

Maite no pudo contener la risa en ese momento y habló de su accidente minutos después, “yo me caigo siempre, no importa como esté vestida ni qué zapatos traiga, es parte de mi ser”. Afortunadamente la caída que sufrió no le provocó ninguna lesión, “es algo que está todo en mí entonces vestida de novia, tratando de correr, claro, me resbalé pero no me pasó nada, o sea me caí pero no me paso nada” explicó para 'Cuéntamelo Ya!'



Así ha sido la transformación de Maite Perroni A sus 34 años Maite se siente mejor que nunca y disfruta de las mieles del éxito, como pocas. Foto: Mezcalet | Univision 0 Compartir Y su carrera en los melodramas sigue subiendo como la espuma. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir El productor Pedro Damián fue quién la introdujó en las novelas y fue nada menos que con "Rebelde" donde debutó. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su personaje era el de "Lupita", una muchacha dulce de buenos sentimientos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir El éxito de la novela se complementó con el grupo musical del mismo nombre. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir 'Rebelde' fue un 'boom musical' y eso le abrió camino a nuevas oportunidades. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de "Rebelde" Maite consiguió el protagónico en la producción de Nathalie Lartilleux, "Cuidado Con El Ángel". Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Al lado de William Levy, donde la pareja fue de las favoritas del público. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La actriz entraba en los melodramas por la puerta grande. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maite siguió demostrando su capacidad histriónica como protagonista de "Mi Pecado". Foto: Televisa | Univision 0 Compartir "Lucrecia", su personaje en "Mi Pecado" la colocó entre las actrices juveniles favoritas. A todos enamoró su romance con "El Chamuco". Foto: Univision Communications Inc. | Univision 0 Compartir Junto a William Levy volvió a alcanzar el éxito. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maite dejó por un rato las telenovelas para sacar "Eclipse de luna", su primer disco como solista. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir ¿Recuerdas cuando nos llevó a su "Cachito de Cielo"? Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En esta producción trabajó con su entonces pareja Mane de la Parra. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Maite ha logrado ocupar un importante lugar dentro de las telenovelas en poco tiempo. Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Es una de las preferidas del público y se perfila para formar parte del club de 'las reinas de las telenovelas'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Con la telenovela "La gata" demostró su profesionalismo. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se dejó ver con el cabello despeinado y la cara sin gota de maquillaje. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Y eso que al principio "La Gata" no era muy amiga del agua y el jabón. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Ella se lució con el personaje y nos deleitó con sus aventuras. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Demostró que la que es bella no necesita mucho para enamorar a todos. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En "La Gata" escuchamos su tema "Vas a querer volver". Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Su carrera en la televisión le sigue dando éxitos como su más reciente protagónico en "Antes muerta que Lichita". Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la novela nos impactó por su transformación, pues ocultó su indiscutible belleza. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Con su carisma y talento se ha ganado su lugar en el mundo de los melodramas. Foto: WEA Latina | Univision 0 Compartir Pronto podremos verla protagonizando 'Papá a toda madre' junto a Sebastián Rulli. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en ¿Cuál faceta de Maite te gusta más, la de actriz o la de cantante? Foto: Instagram | Univision 0 Compartir



La ex-RBD protagoniza esta historia junto a Sebastián Rulli, Raúl Araiza y Juan Carlos Barreto entre otros. La historia tendrá tintes de comedia y es producida por Eduardo Meza.