Lucía Méndez asegura ya estar envejeciendo

Lucía Méndez acudió a la fiesta de cumpleaños del actor Sergio Mayer, y ahí los medios de comunicación aprovecharon para cuestionar a la actriz sobre su edad y si es que le pesa cumplir años, así como envejecer y verse al espejo cada vez mayor, a lo que la actriz contestó que ese era un proceso natural, el cual algún día tenía que llegar.



Lucía Méndez es una diva de las telenovelas, conoce su trayectoria El 26 de enero Lucía Méndez celebra su cumpleaños número 62 siendo toda una diva de las telenovelas. En 'Blanca Rosa Ballesteros' fue el personaje que interpretó en 'Paloma'. Sin ser la protagonista, Lucía opacó a Ofelia Medina, con este retrato de una señorita de provincias que viaja la capital a atenderse de una enfermedad cardiaca y termina convirtiéndose en madre soltera. En 1978 se convirtió en 'Viviana', una muchacha provinciana que encuentra el amor en la gran ciudad. 'Colorina' ha sido una historia de la que se han hecho algunos remakes. En esta historia interpretó a una cabaretera semi alcohólica, la joven humilde que se enamora de un millonario, la mujer que se atreve a arrendar un vientre y luego se arrepiente de entregar su hijo. Esta telenovela producida en 1980 por Valentín Pimstein se convirtío en un clásico. Además 'Colorina' rompió esquemas por tratar el tema de la prostitución que para la época resultó muy fuerte, tanto que se ganó la censura del gobierno mexicano. En 1988 estelarizó la inolvidable telenovela de época 'El extraño retorno de Diana Salazar'. Una historia producida por Carlos Téllez que tocaba temas sobrenaturales, ¿cómo olvidar los ojos amarillos de 'Diana Salazar'? 'Tú o Nadie' ha sido otro de sus éxitos telenoveleros. 'Raquel' creía estar casada con Salvador Pineda, pero descubre que en realidad es la esposa de Andrés García. En 1990 dio vida a 'Sofía' en 'Amor de Nadie', una de sus mejores actuaciones. 'Señora Tentación', sin ser una gran novela, el rol de 'Rosa Moreno' permitió a Lucía verse glamorosa con las modas de los 50's y cantar bellos boleros. Además, a la par de su carrera como actriz, destacó en el ámbito musical. Lucía conquistó varios países del mundo con su voz, como Italia, donde le tienen mucho cariño. Es una de las actrices que se han aventurado a probar otros mercados y proyectos distintos. Por años, Lucía se hacía del rogar para regresar a la televisión. Sólo hacía apariciones breves en telenovelas. 'Amor Sin Maquillaje' fue un proyecto que se hizo en el 2007 para homenajear a los 50 años de las telenovelas. Su papel de 'Lupita', miembro de una dinastía de maquillistas de Televisa, sirvió para mostrar la reacción de una mujer ante uno de los mayores peligros que acechan al sexo femenino: el cáncer de mama. En el 2008 se convirtió en una 'Mujer Asesina', el capítulo que estelarizó fue 'Cándida Esperanzada'. Dio vida a su primera villana, una suegra coquetona, malévola, pero muy sensual.

“ No, ya estoy envejeciendo, ¿cuál es el problema? Yo no le tengo miedo a envejecer, la juventud está adentro, no afuera, y yo me siento muy bien, me siento animada, me siento contenta, no le hago daño a nadie y sigo mi camino”, aseguró Lucía Méndez.



Aunque muchas veces se ha puesto en duda su belleza, pues se dice que se ha sometido a varias operaciones estéticas para mantener su rostro joven, aunque esto siempre lo ha negado, e inclusive ha declarado que su buena estética se debe a la herencia genética de sus padres, así como al cuidado que le da a su piel y al ejercicio que practica diariamente.

A Lucía también la cuestionaron sobre qué hubiera pasado si no la hubieran descubierto como actriz, y segura de su respuesta afirmó que hubiera sido psicóloga o astronauta: “ La astronauta me gusta mucho, es de retos, debe de ser maravilloso, y la psicología se me da el psicoanálisis a la gente o la psicología de los personajes”, dijo a Mezcalent.com.

