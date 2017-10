La nieta de Verónica Castro celebra a su abuela con emotivo video

A pesar del tiempo, sus telenovelas siguen cautivando al público: "Me fui a Rusia y estuve allá una semana. Cuando llegué al aeropuerto de Moscú, quedé impactada; no se podía pasar, estaba todo cerrado, custodiado. Había miles de personas. Estaban ahí todas las televisoras, no me explicaba lo que estaba pasando, porque ni siquiera me conocían. Pronto entendí que no era a mí a la que recibían así; era a 'Mariana', y ya había pasado mucho tiempo desde que había grabado 'Los ricos también lloran'", declaró para el diario 'La Jornada'. Foto: Mezcalent.com | Univision

