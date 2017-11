La madre de Carla Estrada ya tiene todo listo para el día de su muerte

En el 2014 a la actriz Maty Huitrón le diagnosticaron enfisema pulmonar, padecimiento que la obligó a retirarse de la actuación, su gran pasión.

Debido a la enfermedad, la madre de Carla Estrada tiene que estar conectada a un tanque de oxígeno las 24 horas de día, por lo cual le es imposible realizar las actividades que el mundo de la actuación exige.

Al ser una mujer muy precavida, Maty confesó que ya tiene preparado su funeral y testamento, para evitar problemas el día que muera: "Están diciendo que soy un poco rara yo, pero cuando yo me comencé a sentir mal compré mi velorio para que me velen en el Francés (panteón), luego compré un nicho. Todos me dicen: 'Oye pero eres tenebrosa', no, lo que pasa es que no me gustaría dejarle a mis hijas, aunque mis hijas son una adoración, dejarles problemas", dijo para el programa 'De primera mano'.





Huitrón ha dirigido la 'Casa del actor' durante 30 años, y a la institución tampoco la dejará desamparada el día que llegue a faltar: "'La casa del actor' también la estoy viendo, fue tan difícil conservarla en estos años que tengo, ya casi 30. Yo cuando recibí la 'Casa del actor', estaba valuada por el seguro en 17 millones, ahorita está valuada en 70 millones, estoy haciendo todo eso para las cosas que necesitan la gente anciana. Mi abuela siempre me dijo: 'Respeta a los niños y a los ancianos'", agregó a las cámaras.

Maty Huitrón fue actriz durante más de 35 años, desde que Carla Estrada se convirtió en productora siempre la incluyó en sus historias, por eso la recordamos en exitosas telenovelas como 'Amor real', 'La otra', 'El privilegio de amar', 'Lazos de amor' y 'Madres egoístas', solo por mencionar algunas.



Su última participación en un melodrama fue en 'Pasión' (2008), donde interpretó a 'Francisca'.