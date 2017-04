Karyme Lozano hace su debut en serie estadounidense

Karyme Lozano está de regreso en la televisión, pero ahora lo hará en una serie estadounidense, la cual lleva por nombre ‘Kevin can wait’, esto junto a figuras internacionales como Kevin James, Erinn Hayes, Taylor Spreitler, entre otros actores, lo que marca el debut de la actriz en las series norteamericanas.



La actriz originaria de la Ciudad de México se ha mostrado feliz por pertenecer a este proyecto tan importante en su carrera artística, pues es su entrada al mercado en Estados Unidos, por lo que ha compartido algunas imágenes en su cuenta de Twitter en donde se ve acompañada por el actor Kevin James, Karyme expresó “En el foro de @KevinCanWaitCBS gracias @KevinJames ¡fue una bendición trabajar contigo!”.



In the set of @KevinCanWaitCBS thank you @KevinJames it was a blessing to work with you! pic.twitter.com/8LhYv37nZ6

— Karyme Lozano (@karymelozano) 3 de abril de 2017