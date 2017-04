Fernando Carrillo envuelto nuevamente en problemas legales

Fernando Carrillo se encuentra nuevamente metido en un problema legal, ahora por no querer darle la manutención a su hijo de 8 años.

El actor Fernando Carrillo vuelve a ser presa de los problemas legales, pues su exmujer, Margiolis Ramos, alzó la voz y declaró al programa Primer Impacto que el actor no le ha dado la manutención a su hijo de 8 años, ya que asegura gana 900 dólares al mes, por lo cual no tiene forma de mantener a Ángel Gabriel.



Fernando Carrillo, el galán que se alejó de las telenovelas Fernando Carrillo fue el galán por excelencia en los años 90, pues realizó más de 10 telenovelas en donde brilló por su talento y belleza física. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En 1986 obtiene su primera oportunidad en la televisión, siendo La dama de rosa su debut en las telenovelas. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir En Primavera (1987) lo vimos con su primer protagónico, pero fue con Abigaíl (1989) que alcanzó gran éxito. En esta última compartió créditos con Catherine Fulop quien se convirtió en su esposa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un año más tarde protagonizó Pasionaria, otra vez junto a Fulop. En 1992 realizó otro papel estelar en La Mujer prohibida. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Carla Estrada quien lo buscó para que protagonizara María Isabel. Su talento llamó la atención dequien lo buscó para que protagonizara Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Adela Noriega hizo que esta historia clásica otra vez atrapara al público. Junto ahizo que esta historia clásica otra vez atrapara al público. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fernando confesó, en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, que se enamoró de Adela mientras grababan juntos. confesó, en una entrevista paraInfante, que se enamoró demientras grababan juntos. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Aunque la relación entre ambos nunca pasó de una amistad, lo cierto es que esta pareja se convirtió en una de las favoritas del público. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Thalía, mientras que la villana de la historia era interpretado por Nora Salinas. En 1999 protagonizó la telenovela Rosalinda, esto junto a, mientras que la villana de la historia era interpretado por Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En esta telenovela interpretó a 'Fernando José', quien le robaba el corazón a 'Rosalinda'. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Fernando compartió créditos junto a grandes actrices como Laura Zapata y Lupita Ferrer. compartió créditos junto a grandes actrices como Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Thalía, pues dedicaría su carrera artística sólo a la música. Esta sería la última telenovela de, pues dedicaría su carrera artística sólo a la música. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Carrillo protagonizó su última telenovela en México, Siempre te amaré, esto junto a grandes actrices de los melodramas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Alejandra Ávalos fungió como la villana de la historia. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Juan Osorio confirmó que había despedido a Fernando Carrillo de la telenovela Siempre te amaré por su mal comportamiento y su irresponsabilidad. confirmó que había despedido ade la telenovelapor su mal comportamiento y su irresponsabilidad. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cena de matrimonios junto a Maite Perroni. El actor se alejó de los melodramas y decidió probar suerte en el teatro, protagonizando la obrajunto a Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lo último que hizo Fernando en la televisión, fue el programa de Bailando 2016, un reality show de baile en Argentina. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir ¿Te gustaría ver a este galán en una nueva telenovela? Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir

Margiolis confesó que el juicio en contra de Fernando está suspendido “Han suspendido el juicio varias veces, resulta que cuando estábamos en mediación yo acepté por el dinero que he gastado que él hablara por teléfono, que hiciéramos una audiencia por teléfono, pero realmente no se puede, con Fernando no se puede, ese día se puso a tocar el piano, las personas que estaban ahí se molestaron, fue una falta de respeto”.



Video: La expareja de Fernando Carrillo manda mensaje al actor para que pague la manutención de su hijo



La mamá del hijo de Carrillo también aseguró que el actor vive en un lujoso departamento en Malibú, California, por lo que es ilógico que gane 900 dólares al mes “Cuando yo entregué todos mis papeles, mis gastos, lo que gano, él no ha querido entregar eses papeles”.

Para terminar esta entrevista exclusiva de Primer Impacto, Ramos le mandó un mensaje a Fernando Carrillo “ Que cumpla su responsabilidad, no estamos para juegos, que se ponga los pantalones, que cumpla”.

