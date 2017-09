Fanny Cano tuvo un trágico final como en las telenovelas

Fanny Cano era una de las inigualables bellezas del cine y la televisión mexicana que fue opacada por la tragedia, el 7 de diciembre de 1983 murió calcinada en un accidente aéreo en España a la edad de 39 años.

Nacida el 28 de febrero de 1944 en Huétamo, Michoacán, siempre destacó por su hermosura y carisma. Era la segunda de seis hermanos, creció en una familia tradicional con fuertes principios morales. Fue la sobrina consentida de su tío Tomás, quien era el sacerdote del pueblo, pero años más adelante el cura se avergonzaría al verla en la pantalla grande con poca ropa. Fanny fue un símbolo sexual en México en las décadas de los 60 y 70 por tener un cuerpo curvilíneo que cautivó a muchos.



Divas de telenovela con vidas trágicas La belleza y la fama las caracterizaron pero las tragedias marcaron sus vidas para siempre. Estas divas de telenovela vivieron situaciones difíciles y algunas tuvieron tristes desenlaces. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Karla Álvarez era una talentosa actriz y bailarina, estudió en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica de Bellas Artes y actuación en el Centro de Educación artística de Televisa. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Comenzó su carrera actuando en María Mercedes y pronto le llegó su primera oportunidad protagónica en la telenovela Mi querida Isabel (1996) donde trabajó junto a Ernesto Laguardia. Posterioremente sus villanas se hicieron muy populares. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque desde muy joven tuvo una carrera exitosa tuvo muchos problemas a nivel personal. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Durante muchos años padeció bulimia y anorexia y sus relaciones amorosas fueron conflictivas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Antonio D'Agostino fue su última pareja sentimental y esta relación de qué hablar incluso después de que la actriz murió. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jelvin Sánchez Rodríguez, el abogado de la actriz, dijo para la "Revista TV Notas" que ella “llegó a tener problemas por maltrato, con violencia física y psicológica” por parte de su marido. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Aunque se le veía muy delgada nadie imaginó que se encontraba tan enferma. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Los problemas de salud que la aquejaban terminaron con su vida cuando tenía 41 años el 15 de noviembre del 2013. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mónica Spear, quien fue Miss Venezuela y actriz de telenovelas, fue víctima de la delincuencia en Venezuela. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Lamentablemente falleció a los 29 años junto a su esposo Thomas Henry Berry el 6 de enero del 2014. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los dos viajaban junto a su hija por la autopista Puerto Cabello"Valencia, en el estado de Carabobo. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Después de sufrir un accidente en su automóvil intentaron asaltarlos, según información de "Notimex". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los asaltantes los asesinaron a balazos e hirieron a su hija de cinco años. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Ana Bertha Lepe tuvo muchos triunfos profesionales pero cargó con muchas tristezas en su vida personal. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ella fue la primer mexicana en ser finalista de Miss Universo. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Cuando estaba en plenitud de su carrera pasó algo que nadie esperaba. Ana Bertha trabajaba en un show nocturno en el cabaret 'La Fuente' en la Ciudad de México y su padre acostumbraba pasar por ella cada noche. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Una de esas noches Agustín de Anda, el novio de Ana Bertha, llegó al cabaret para hablar con Guillermo Lepe, el padre de la actriz. Al parecer los dos comenzaron a discutir cuando De Anda le dijo a Lepe que "tenía" que casarse con su hija pero que no tenía dinero necesario para hacerlo, según información del diario 'El Universal'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ana Bertha Lepe llegó a la mesa donde ellos se encontraban para calmar la acalorada discusión y Agustín decidió irse. La actriz y su padre salieron tras él y, según Guilermo Lepe, el novio de su hija le dijo: "Desde este momento dejo en libertad a su hija para que haga su vida". Fue entonces que el padre de Ana Bertha sacó una pistola y mató a Agustín De Anda de dos balazos afuera del cabaret. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Ana Bertha nunca pudo recuperarse completamente de este duro golpe y siguió trabajando mientras su padre pagó su condena en la cárcel por el asesinato que cometió. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Tuvo que retirarse por un tiempo porque cayó en una fuerte depresión. Posteriormente la vimos en algunas telenovelas, como Dos vidas (1988) y Sentimientos ajenos (1996), pero hasta su muerte fue víctima del alcoholismo y de altibajos emocionales, según información del diario "El Universal". Ana Bertha Lepe falleció en el 2013 a los 79 años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Elvira Quintana contaba con gran belleza pero desde muy pequeña vivió una gran pérdida, su padre murió fusilado en su natal España. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Creció y se convirtió en una bella actriz y participó en varias películas y en las telenovelas "El Dolor de Amar" y "Adriana". Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Su belleza era natural pero decidió inyectarse silicón en el busto y las piernas para mejorar su figura. Esto tuvo consecuencias fatales pues se afectó los riñones y murió por complicaciones a los 32 años. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mariana Levy comenzó su carrera cantando en el grupo musical Fresas con crema y posteriormente alcanzó el éxito como actriz de telenovelas como Martín Garatuza (1986), La pícara soñadora (1991) y Caminos cruzados (1995). Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Mariana Levy estuvo casada con el también actor Ariel López Padilla y tuvo a su hija Mariana. La relación no funcionó y, según declaraciones de Talina Fernández para un programa de televisión, Mariana sufrió maltrato por parte de Padilla durante su matrimonio. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Años más tarde le dio otra oportunidad al amor y se casó con José María Fernández 'El Pirru' y tuvo dos hijos, Paula y José Emilio. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2003 Mariana participó en Amor real, nadie imaginaba que sería su última actuación en telenovelas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Después de Amor real ella se convirtió en la conductora del programa de revista 'Nuestra casa'. Foto: TeleFutura | Univision 0 Compartir El 29 de abril de 2005 la actriz manejaba su camioneta en compañía de sus hijos y su esposo. Mariana notó que un sujeto se acercaba a ellos con una pistola en mano y pensó que los asaltaría. El susto que sintió fue tan grande que sufrió un infarto fulminante. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su muerte conmocionó al medio artístico y a la familia de la actriz quienes no podían creer que perdiera la vida tan joven. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal, también tiene una historia bastante triste. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Ella interpretaba a 'Viri' en esta producción de Luis de Llano. Además participaba en la telenovela Mañana es primavera junto a su famosa mamá. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Apenas comenzaba su carrera de actriz y se vio truncada porque el 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Viridiana cayó a un barranco cuando regresaba de una fiesta y perdió la vida cuando tenía 19 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Fanny Cano era una actriz que brillaba por su belleza y talento. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Fue la primera que encarnó a Rubí (1968) en las telenovelas. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Además participó en La mentira (1965), Yesenia (1970) y Espejismo (1981). Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir La actriz tenía muchos planes más pero pronto el destino le hizo una mala jugada. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 7 de diciembre de 1983 el avión en el que viajaba se estrelló en el aeropuerto de Barajas en España. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La famosa actriz falleció a los 39 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Rita Macedo trabajó en cine y televisión con éxito. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Actuó en películas como Quinceañera, El castillo de la pureza y El ángel exterminador entre muchas otras. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Además participó en algunas telenovelas. Paloma (1975), Pasiones encendidas (1978) y Alcanzar una estrella contaron con su actuación. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La mamá de Luis de Llano Macedo se vio invadida por una profunda tristeza y en 1993, a los 67 años, se subió a su coche para quitarse la vida con un balazo en la boca. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Judith Velasco actuó en telenovelas como Cuando los hijos se van y Madres egoístas pero obtuvo mucha popularidad con su trabajo en La carabina de Ambrosio. Esta actriz cubana entró en una gran depresión y se suicidó en el metro División del Norte de la Ciudad de México a los 53 años. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Paulina Lazareno era hija de la primera actriz Norma Lazareno y comenzaba su carrera artística con actuaciones en Caminos cruzados (1994), Marisol (1996) e Infamia (1981). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico el 28 de junio de 1997, a los 19 años de edad. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Norma Lazareno todavía recuerda con dolor este momento y quiere que, cuando muera, sus cenizas queden junto a las de su hija. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



Cuando tenía seis años su familia decide mudarse a la Ciudad de México. En 1962 estudiaba la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de México, cuando un amigo y el fotógrafo Jaime Valdez la convencieron de participar en la película 'El cielo y la tierra', la cual marcaría su debut como actriz. Pero al verse en la pantalla se sintió 'fea y gorda', por lo que se decepcionó y abandonó la actuación por un año.

Pero esa no fue la única ocasión en que se sintió con sobrepeso, a lo largo de su carrera se mantuvo con régimen alimenticio, así lo confesó la actriz Hilda Aguirre en el programa 'Tras la verdad': " Se ponía unas dietas a puro té, entonces se andaba desmayando por todas partes por lo mismo, imagínate tres días a puro té que horror, para bajar de peso porque estábamos haciendo la película porque se vio gordísima y dijo 'no, tengo que bajar de peso' y entonces en tres días creo que bajó cuatro kilos, pero también casi le cuesta la vida".



publicidad

Quienes la conocieron aseguraban que era una buena persona, aunque muy introvertida: "Era seria, era una persona especial, no era una persona muy platicadora, pero era como muy mística", aseguró Leonorilda Ochoa en entrevista con Televisa Espectáculos.

Participó en 33 películas y 10 telenovelas que le dieron la fama. En la pantalla grande pudo trabajar al lado de grandes personalidades como Mario Moreno ‘Cantinflas’ y Libertad Lamarque, solo por mencionar algunos. Pero sin duda sus personajes más emblemáticos fueron en la televisión, las telenovelas 'Yesenia' y 'Rubí' dejaron huella en la mente del público.



'Rubí' era basada en un cómic creado por Yolanda Vargas Dulché, esta es la historia de una joven vanidosa y obsesionada con el dinero y la posición social, que no vacila en robarle el novio a su mejor amiga. Cortesía/Mezcalent



A finales de la década de los 70 comenzó a sumergirse en el mundo del budismo, por lo que a inicios de los 80 la actriz sorprendió al deshacerse de sus bienes y retirarse de los espectáculos para comenzar una vida de altruismo y búsqueda de la paz interior. Al contrario de su imagen sensual en las pantallas, Fanny promovía la castidad y la virtud en contra de las pasiones.

En 1980 se casó con el político Sergio Luis Cano y no tuvieron hijos: "Yo creo que no le dio tiempo de procrear hijos, nunca estuvo en contra de tener familia ni mucho menos", reveló su hermano Francisco Cano en entrevista con Televisa.

A finales de 1983, Fanny decidió acompañar a su esposo a España a un viaje de trabajo, después se reuniría con su hermana y sobrina en Roma para partir hacia la India. El 7 de diciembre en el aeropuerto de Madrid, la actriz y su esposo estaban a bordo de un Boeing 727 rumbo a Roma, durante el despegue un avión McDonnell Douglas DC-9 lo chocó en el aire provocando que ambos aeroplanos cayeran en pedazos, hubo casi 100 muertos. Las brigadas lograron rescatar con vida a Fanny, sin embargo horas después falleció por las terribles quemaduras provocadas por la explosión de los tanques de combustible.



publicidad

Francisco Cano asegura que su hermana presentía su muerte: "No tenía ganas de ir y yo le comenté que tenía que estar allá y acompañar a su esposo en las cosas sociales, pero ella no aceptaba. Me dijo 'mira aquí están todos los papeles, las joyas están en el banco, los cheques están en este banco', y siempre me dejaba un cheque firmado, pero cuando se fue me dijo 'no, mejor te dejo dos porque a lo mejor no regreso'. Teníamos una carta póstuma que ella dejó donde nos decía exactamente qué hacer en caso de su muerte", reveló frente a las cámaras de 'Tras la verdad'.



Las muertes de estos actores estuvieron rodeadas de misterio La actriz Elizabeth Dupeyrón ha vivido un trago amargo desde el 15 de febrero del 2015 cuando su hijo Ramsés Alí Márquez Dupeyrón de 39 años, murió envenenado en un retiro espiritual. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Los hechos ocurrieron en el poblado de Tepoztlán, en el Estado de Morelos durante un ritual de sanación. En entrevista con el diario 'El Universal', la actriz dio detalles sobre lo ocurrido: "Si yo te vendo un curso de sanación y en ese te doy un brebaje que para ti es venenoso, entonces lo que tengo que hacer es atenderte con alguien capacitado, siendo que sé que soy un charlatán y no soy médico". Foto: Televisa | Univision 0 Compartir "Te llevo a un dispensario público, le hablo a tus familiares que te atiendan, pero no te guardo en una habitación durante tres días hasta que te mueras. No llamaron a nadie ni lo auxiliaron, le dieron respiración artificial y le fueron a comprar los sueros que pedía a la farmacia", agregó. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hoy'. En este 2017 a dos años de la muerte de su hijo, Elizabeth retomó el caso y gracias a sus abogados se volvió a abrir la investigación para que se esclarezcan los motivos que le dieron muerte a su hijo: "Espero que investiguen porque no han querido investigar nada la fiscalía de Morelos", confesó al programa ''. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir "Los abogados están planeando la estrategia, nos vamos a ir por algo muy sencillo, pero irrefutable; finalmente fue un crimen imperdonable. ¿Tres días agonizando un muchacho en su casa, y que no hayan hecho nada? Señores, más respeto a la vida”, comentó en esa misma entrevista, por lo que se espera que en los próximos meses salga a la luz la verdad del fallecimiento de la actriz. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir A Julia Marichal Martínez la recordamos por telenovelas como 'Mundo de juguete, 'Rosa salvaje' y 'Marimar donde interpretaba a 'Corazón', solo por mencionar algunas. Esta actriz fue asesinada brutalmente el 12 de noviembre del 2011 en su casa de la Ciudad de México. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz fue reportada como desaparecida desde el 12 de noviembre del 2012 y su cuerpo fue encontrado hasta el 2 de diciembre del mismo año en la cisterna de su domicilio al sur de la Ciudad de México. Alfredo Mauricio Marichal Cansino, sobrino de Marichal, fue el primer detenido por la Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal y estuvo arraigado por casi 30 días porque, según la institución, tuvo contradicciones en su declaración en el ministerio público. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir La Procuraduria General de Justicia informó, según información del diario 'El Universal', que había indicios de que el sobrino de la actriz podía ser el culpable porque encontraron en su mochila bolsas negras de plastico parecidas a las utilizadas para envolver el cuerpo de la occisa. Además, Mauricio Marichal admitió haber tenido discusiones recientes con su tía por razones económicas. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El panorama cambió al avanzar las investigaciones y finalmente se determinó que Pedro Osvaldo Castellanos González, quien se desempeñó durante cinco años como asistente de Julia Marichal y había tenido conflictos recientes por problemas de dinero, la asesinó junto con Ana Bedsaida Duarte Acosta. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pedro Castellano y Ana Duarte admitieron haberla estrangulado y cercenado para después depositarla en la cisterna de su hogar y fueron condenados a 52 años de prisión. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Julia Marichal era tía de los cantantes Kalimba y M'Balia, ambos integrantes de la agrupación OV7. Kalimba expresó su satisfacción por la liberación de su primo y detención de los responsables, "me da gusto de que pase esto y que mi familia esté sana y salva, hablando de mi primo, quien fue inculpado injustamente" explicó para 'El Universal'. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Gerardo Hemmer murió trágicamente al intoxicarse por gas debido a una fuga en su departamento el 4 de septiembre de 1995, al menos esa fue la versión que salió a la luz en aquel año. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su carrera comenzaba a despuntar, pues murió cuando era protagonista del melodrama 'La Paloma', donde compartía créditos con Maite Embil. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Cuando Hemmer fue encontrado sin vida en su casa un detalle provocó dudas y rumores, había una ventana abierta cerca del calentador de agua, lo que implicaba que el gas pudo haber salido por ella y que su muerte se había debido a otra razón. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal informó que la ventana pudo haberse abierto por el acción del viento exterior, así lo informó la revista 'TVyNovelas'. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero en la revista 'Estilo DF', Víctor Hugo Sánchez reveló una versión muy distinta y escalofriante. Según el periodista Hemmer fue asesinado porque andaba con alguien casado y el departamento donde lo encontraron no era de él, era un departamento de soltero donde se veía con su amante. Además de matarlo, dice, a Gerardo le cortaron los genitales. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Otra muerte que estuvo envuelta en el misterio es la de Renato López. Al actor le arrebataron la vida a los 33 años el 23 de noviembre del 2016 en Jilotzingo, Estado de México mientras iba acompañado de su publirrelacionista Omar Girón, quien también murió. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Renato se había quedado de ver con una persona que supuestamente lo contrataría para una campaña de publicidad pero todo se trató de un engaño. El actor recibió 13 impactos de bala y no fue despojado de sus pertenencias. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Comenzaron a surgir muchas especulaciones y la revista 'TVNotas' publicó la declaración de una supuesta amiga que afirmaba que el actor había sido asesinado porque era 'dealer' y debía mucho dinero. Además la fuente de la revista aseguró que Renato se "había metido con el hijo de un importante narcotraficante". Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México revelaron que el asesinató se cometió por una venganza sentimental por parte de una mujer con la Renato tuvo una relación. La identidad de la muchacha no fue dada a conocer, según información de 'El Universal'. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Tres personas fueron detenidas pero su expareja y supuesta autora intelectual nunca fue capturada por la justicia mexicana. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Karla Álvarez se estaba perfilando para convertirse en una de las grandes villanas de telenovela, sin embargo perdió la vida el 15 de noviembre del 2013 en su departamento de la Ciudad de México. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Se dice que la actriz falleció mientras desayunaba quesadillas, las cuales le obstruyeron la garganta, según información publicada por la revista 'TVyNovelas'. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal reveló que Karla falleció a consecuencia de la bulimia y anorexia que padecía desde hace años. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El mismo día de su fallecimiento apareció Antonio D'Agostino para reclamar sus derechos como esposo de la actriz, el empresario aseguraba que se había casado en secreto con la actriz. Esto tomó por sorpresa a la familia de Álvarez ya que no sabían nada de este matrimonio. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Posteriormente se descubrió que Karla Álvarez se había divorciado de D'Agostino aunque él nunca lo aceptó. El empresario murió en marzo del 2016 dejando muchas dudas respecto a su relación con la actriz. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Varios actores del elenco del programa de los 80 'Cachún cachún ra ra' han fallecido, por lo que se dice que hay una maldición que los acompaña. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en José de Mara interpretaba a 'Tito' murió pocos años después de que participara en la serie. Según el diario 'El Universal' falleció por problemas pulmonares y siempre se ha especulado que pudo haber padecido SIDA, aunque a la fecha no se ha confirmado la información. Foto: Usuarios de Univision.com | Univision 0 Compartir Alejandra Espejo era una de las divertidas maestras del show, ella interpretaba a la 'Srita. Espejo', la profesora de aerobics. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Esta actriz murió el 11 de febrero del 2004 a los 47 años de un padecimiento que los médicos que la atendían no supieron diagnosticar. Tito Guillén Herrera, el esposo de la actriz, declaró para 'El Universal' que la enfermedad de Alejandra era muy rara porque le provocó una arterioesclerosis pulmonar además de un ensanchamiento del corazón desde cinco años antes a su fallecimiento. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Joaquín Pardavé construyó su carrera en el cine mexicano, sin embargo también participó en algunos programas de televisión como 'Noches de circo' en 1954. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir El actor murió de un derrame cerebral el 20 de julio de 1955 debido a que sufría de hipertensión arterial. Al poco tiempo de su muerte surgió una leyenda urbana que aseguraba que Joaquín había sido enterrado vivo debido a que sufría de catalepsia, pues se rumoraba que sus restos habían sido exhumados y el cuerpo había aparecido boca abajo. Sin embargo sus familiares siempre han desmentido esta versión. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Paco Stanley fue acribillado a las afueras de un restaurante en la Ciudad de México el 7 de junio de 1999. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Hasta el momento no se saben las verdaderas causas por las que fue asesinado, se dice que fue un ajuste de cuentas porque era narcotraficante. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir El 22 de abril del 2017 Gustavo Rojo murió pacíficamente en su domicilio de la Ciudad de México. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Una de las últimas peticiones que tuvo en vida fue que no se diera a conocer la causa de su muerte, por lo que su hija respetó su voluntad y hasta el momento se desconocen. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir

Sus restos fueron repatriados y descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Fanny Cano fue poseedora de una belleza que solo la muerte pudo opacar.