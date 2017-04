Fabiola Guajardo asegura que ha sido discriminada por su físico

Fabiola Guajardo asegura que ha sufrido discriminación por la forma de su boca, pero confesó que esto no es algo que no le preocupa.

Fabiola Guajardo confesó hace algunos días para la revista TVyNovelas que sufrió discriminación por parte de algunas personas por su apariencia física, pero en particular por la forma de su boca, hecho que la ha dejado fuera de varios proyectos, esto es algo que no afecta a la joven actriz pues ella está conforme con su apariencia.



Fabiola Guajardo ha demostrado que es una gran actriz y modelo, ya se ha ganado el carño de la gente con sus personajes en las telenovelas. No todos saben que comenzó su carrera en el certamen Nuestra Belleza 2007, donde representó a su natal estado Nuevo León. Fabiola fue alumna del Centro de Eduación Artística de Televisa (CEA) y a partir de ese momento, se convitió en una exitosa estrella de las telenovelas. Por eso Lupita Jones y el certamen Nuestra Belleza México reconocieron su trabajo otorgándole la 'corona al mérito' por su gran talento. "Gracias @lupjones porque en el 2007 tomaste la decisión de invitarme a vivir Nuestra Belleza México, gracias a ti por tener la iniciativa que provocó esta increíble experiencia que gocé y disfrute al máximo..." "Momento en mi vida que me permitió crecer, madurar y reafirmar mi seguridad que me ayudó a conocer y entender que era lo que realmente quería hacer en mi vida, cuál era mi verdadera pasión, ACTUAR. Me abrió las puertas para lograrlo y fue el gran inicio de todo". "Gracias por este reconocimiento, me siento honrada en verdad, significa mucho para mí, le tengo un cariño enorme al certamen y mayor aún a todos los que lo hacen posible @analauracorral, personas como @lupjones que le ha cambiado la vida a tantas mujeres en nuestro México. Gracias @oscar7103 Coordinador de Nuestra Belleza Nuevo León por tu apoyo de siempre y tu gran amistad", escribió en Instagram. Lupita Jones siempre ha estado al pendiente de sus pupilas: "Más orgullosa no puedo estar , te quiero mucho mi niña hermosa @fabiolagdo". Fabiola se convirtió en jueza del certamen Nuestra Belleza 2017. Para la actriz, su etapa en este concurso de belleza ha sido una de las experiencias más divertidas. Ella era una de las concursantes más guapas del 2007. Alfredo Adame y Jacqueline Bracamontes fueron los presentadores del programa en ese año. Desde muy joven ha tenido un cuerpo muy esbelto que le encanta a los hombres. Actualmente tiene 30 años y está más guapa que nunca. La última vez que la vimos fue en la telenovela Pasión y Poder, aunque después de ese proyecto grabó La Candidata y ahora es parte de Enamorándome de Ramón. Fabiola es atrevida y no se deja de nadie, como buena regiomontana que es. Además de ser actriz es modelo y ha posado para importantes publicaciones de moda en México. Fabi nació en Monterrey, Nuevo León el 5 de enero de 1987. En el 2007 ganó el certamen 'Nuestra Belleza Nuevo León', ahí comenzó su carrera en el medio de los espectáculos. Después estudió actuación en el CEA. Debutó en las telenovelas en Esperanza del corazón en el 2011. Un año después se convirtió en 'Paola Legarreta' en Por ella soy Eva. En el 2012 fue parte del elenco de Corona de lágrimas, donde compartió créditos con Victoria Ruffo y Maribel Guardia. En De que te quiero, te quiero llevó el papel antagónico, esta historia fue protagonizada por Livia Brito y Juan Diego Covarrubias. Yo no creo en los hombres ha sido uno de los melodramas más importantes y exitosos en su carrera, 'Isela' fue un personaje que la marcó. Fabiola tiene una figura delgada, a pesar de que hace ejercicio, viene de genética. Viajar es una de sus grandes pasiones, por lo eso lo hace cuando no tiene proyecto. Pero su dulzura se transforma en sensualidad cuando posa para la cámara. Con su mirada y coqueta sonrisa cautiva a los caballeros. Y también con su tierna carita de 'niña buena'.

“ Me han cerrado muchas puertas, claro que me han criticado por mi físico, por mis ojos o por la forma de mi boca, gente que dice ‘tiene los ojos demasiado claros para algún personaje’, lo que más es mi boca, toda mi familia la tiene así, es genética, es gente que trabaja en el medio (quien la ha discriminado)”, comentó Fabiola.



Al cuestionarla sobre alguna operación para modificar su físico, respondió “No, para nada. Alto, si yo no estoy de acuerdo con algo que no me parezca a mí, totalmente, pero si no le parece a una persona, la belleza es muy superficial y ya vendrán personas que sí les guste mi físico y esté apta para un personaje, pero no lo haría porque alguien quiere que me cambie algo, no”.

Por lo pronto Fabiola Guajardo se encuentra dándole vida a Sofía Vásquez en la telenovela ‘Enamorándome de Ramón’, protagonizada por José Ron y Esmeralda Pimentel.

