Enfisema pulmonar obliga el retiro de Maty Huitrón de la actuación

Enfisema pulmonar obliga el retiro a Maty Huitrón de la actuación

La primera actriz e hija de la exitosa productora Carla Estrada, Maty Huitrón, confesó con lágrimas en los ojos al periódico ‘ El Universal’ los motivos de su retiro de la actuación, y es que hace tres años le diagnosticaron enfisema pulmonar, enfermedad que la obliga a estar atada a un tanque de oxígeno las 24 horas del día, por lo que ha tenido que rechazar todas las ofertas de trabajo que se le han presentado desde el año 2014.

“Ha sido difícil, ya he llorado, me he sentido mal y ahora estoy en este proceso de resignación y es difícil porque ahora ya no puedo trabajar. Imagínate para alguien que lleva más de 60 años en esto lo difícil que es no volver a hacerlo, han sido momentos difíciles, de hacerme a la idea de que o hago esto o no lo cuento, así que no me queda más que hacer lo que me dice el médico, aunque eso deje mi carrera como actriz de lado”, confesó con tristeza la actriz al periódico mexicano.



Esta enfermedad fue el resultado de haber fumado por más de 35 años, por lo que ahora tendrá que cuidar su salud para tener una vida larga y con calidad, pues además también perdió la audición del oído derecho, esto por negligencia médica, por lo que se le complica aún más regresar a trabajar a los foros de televisión.



Muere el padre de la productora Carla Estrada a los 100 años de edad Televisa 0 Compartir

Maty Hutrón se seguirá dedicando a dirigir ‘La casa del actor’ y cuidar de los adultos mayores que viven ahí, por lo que ha comprado un edificio en la Ciudad de México para albergar a más de 70 exactores que necesitan de cuidados especiales. Esta labor la hace desde hace 24 años, cuando Mario Moreno ‘Cantinflas’ falleció y el cargo quedó en sus manos.

Recordamos a Maty Huitrón en telenovelas como ‘Pasión’ (2007), ‘Amor real’ (2003), ‘El privilegio de amar’ (1998), ‘Lazos de amor’ (1995), entre muchas otras.

Ve también: