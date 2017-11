El hijo de Alpha Acosta, la protagonista de 'Morelia', debuta como actor

Alpha Acosta es recordada como una de las máximas figuras dentro de los melodramas de la década de los años noventa gracias a ‘Morelia’, su mayor éxito en la pantalla chica. Esta historia la protagonizó junto a Arturo Peniche y también compartió créditos con Jorge Salinas, Sergio Basañez y Ana Bertha Espín, entre otros actores. Hoy en día Julián, hijo de la actriz, con tan sólo 7 años de vida quiere probar suerte en el mundo de la actuación.

La actriz habló con la revista ‘TVNotas’ sobre la experiencia que está viviendo su hijo al filmar su primera película, la cual lleva por nombre ‘Niños asesinos’ y narra una historia basada en hechos reales: “Hace un par de años, me pedía que lo llevara a castings y comencé a llevarlo. Vi que le gustaba, que lo disfrutaba y por fin se dio la oportunidad”.



Acosta confesó que la temática de la cinta es muy fuerte, pues está basada en una trágica historia que se vivió en México en el año 2015, en donde unos niños jugaron a secuestrar a otro menor de edad y finalmente lo mataron. El suceso fue terrible y conmocionó a la sociedad mexicana así que la actriz se tomó el tiempo para explicar a su hijo el contexto de este proyecto.



“Al principio me dio miedo, me preocupé. Pero cuando hablamos con él me dijo que no tenía miedo y que deseaba mandar el mensaje a la gente de que esas cosas no se deben de hacer, me pareció muy bien. Yo también empecé a actuar a los 8 años, y mi primer personaje fue precisamente una niña en un campo de concentración que era maltratada”, dijo Alpha a ‘TVNotas’.

Alpha Acosta también participa en esta cinta que podría estrenarse en el año 2018, esto después de no aparecer en telenovelas desde el año 2016, cuando compartió créditos con Edith González y Arap Bethke.

