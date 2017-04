Danna García ya no oculta su embarazo y lo mostró en redes sociales

A Danna García ya no le importa ocultar su embarazo, y es por eso que ya comienza a compartir fotos en sus redes sociales donde se puede ver cómo crece su pancita, aunque se ha mantenido al margen de los medios de comunicación para no dar declaraciones.

El 5 de enero la actriz publicó la primera foto de su vientre plano con el siguiente texto: “Viendo cómo crece nuestra pancita amor..TQ”. Sin embargo a los pocos minutos se arrepintió y la borró de sus redes sociales.



Danna García mostró su embarazo en redes sociales Danna García está más feliz que nunca con su embarazo, pues en pocos meses se convertirá en mamá primeriza. La actriz colombiana ha comenzado a subir imágenes a sus redes sociales donde se ven los cambios que está teniendo su cuerpo: "Hasta a la hora de dormir.. yo también tengo quién nos cuida. Mi Luna en familia", escribió en Twitter. Danna ha decidido alejarse un poco de la farándula para disfrutar esta etapa en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. Danna García es una de las actrices protagónicas colombianas más famosas de las telenovelas. Recordemos cómo empezó la polémica de su embarazo. A finales del 2016 surgió el rumor de que estaba esperando su primer bebé. Pero el pasado 5 de enero la actriz decidió confirmar la noticia a través de su cuenta de Instagram con esta imagen que decía: "Viendo como crece nuestra pancita amor .. TQ 🌠". Sin embargo la colombiana se arrepintió minutos después y borró la publicación, pero la revista TVyNovelas Colombia logró captar el momento del post en Instagram. Danna dio a entender en un Facebook Live, que sí estaba embarazada, aunque no lo confirmó del todo. "Me han preguntado muchísimo que si voy a tener bebé o no bebé, muy pronto les voy a contar todo, así que tienen que estar muy pendientes porque muy pronto voy a contar todo. No quiero hablar nada de eso ahorita, les prometo que voy a contar muchos detalles de muchas cosas". Además dijo que aceptó hacer un viaje largo por Europa porque muy pronto no podría viajar tanto, ya que su vida se partirá en dos. Esta declaración volvió a reforzar la idea de un embarazo. Seguramente ya comenzaron los antojos y no dudará en comer de todo. Según el programa radiofónico 'La Taquilla', la productora Rosy Ocampo la invitó a formar parte de su último melodrama, 'La doble vida de Estela Carrillo'. Sin embargo, según la información publicada en el portal, la actriz rechazó el papel por su embarazo. Medios colombiano acrecentaron la información de su primer hijo al asegurar que se le vio el vientre un poco más abultado. Además de que se le vio en un restaurante brindando con agua. A mediados del 2016 cuando terminó las grabaciones de la telenovela 'Las Amazonas', la actriz declaró a la revista 'TVyNovelas' que tenía planes de boda y de formar una familia. "Sigo comprometida. Tenemos muchos planes, ¡hasta de bebé! Pero he tratado de aprender a dejar de tener el control. Ahora trato de pensar de una manera más reflexiva, disfrutar el momento y a las personas, pensar positivo, vivir en paz conmigo y con la gente que me rodea". Se sabe poco de su pareja, pues a la colombiana le gusta tener su vida personal en privado. En varias ocasiones ha pospuesto sus planes de matrimonio por sus múltiples compromisos, como las grabaciones de la serie 'Ruta 35' y la telenovela 'Las Amazonas', los cuales fueron sus proyectos más recientes en televisión. En diciembre del 2016 medios colombianos aseguraron que la protagonista de 'Un gancho al corazón' se había casado en secreto. Pero estos rumores tampoco los ha confirmado ni desmentido. Danna asistió al casting de la nueva telenovela del productor Salvador Mejía, 'En tierras salvajes', en donde Cristián de la Fuente es uno de los protagonistas. A pesar de las pruebas, la actriz publicó en Twitter que no haría ningún melodrama por el momento. "Para evitar rumores me parece importante aclarar nuevamente: NO voy a hacer novela por q considero que es muy pronto". Ahora que su embarazo está confirmado, la actriz está muy ansiosa por estrenarse como mamá este 2017. ¿Qué te gustaría que tuviera, niño o niña?

Ahora que ya ha confirmado su embarazo, gracias a las imágenes que comparte en sus redes sociales ha demostrado las etapas de su embarazo y su rostro revela que ha subido un poco de peso por su estado.

Ahora que ya ha confirmado su embarazo, gracias a las imágenes que comparte en sus redes sociales ha demostrado las etapas de su embarazo y su rostro revela que ha subido un poco de peso por su estado.

Por el momento Danna García se encuentra alejada de los foros de telenovela y está disfrutando su etapa de embarazo, por eso se está tomando unos meses para convivir con su familia, amigos y sobre todo con su pareja, a quien también ha mantenido de forma discreta.



Te regalo cada minuto de secretos.. y besos robados. A post shared by Danna Garcia (@dannagarciao) on Feb 28, 2017 at 2:40pm PST

Tendremos que esperar a que Danna revele los detalles de su embarazo. ¿Qué estará esperando, niño o niña?