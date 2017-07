Daniel Arenas evita hablar de los supuestos problemas que tiene con Yahir

Se ha rumorado las últimas semanas que el actor Daniel Arenas, quien protagoniza la exitosa telenovela ‘Mi marido tiene familia’, ha tenido varios roces con Yahir, actor y cantante que también participa en esta historia, pues gente cercana a la producción dice que los problemas han surgido por los egos de ambos galanes.



Daniel Arenas ha confesado estar en paz con todos sus compañeros que integran el melodrama, e incluso Yahir también ha externado su felicidad por pertenecer a este proyecto y ha dejado en claro que mantiene una relación cordial con el actor “Absolutamente nada, no hay que inventar nada. Si Daniel o yo no decimos algo, no lo crean. Daniel es una chulada, es un tipazo, todos lo saben. Es un actor bien estudiado, con mucha experiencia”, dijo el también cantante al programa ‘ Hoy’.



Aunque hace unos días el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ volvió a cuestionar a Daniel Arenas sobre los continuos rumores que señalan su rivalidad con Yahir, a lo que el actor no respondió y prefirió dar por terminada la entrevista, dejando en duda la verdadera relación de compañerismo que existe entre ambos.

‘Mi marido tiene familia’ muy pronto llegará a las pantallas de Univision, por lo que no te puedes perder ni un sólo detalle de esta divertida historia protagonizada por Zuria Vega y Daniel Arenas.

