Cómo una actriz de 'La Familia P. Luche' termina envuelta en un escándalo por un video sexual

Regina Blandón se ha visto envuelta en un escándalo sexual, ya que en las redes sociales circula un video pornográfico donde se asegura que es la actriz quien aparece.

Sin embargo, Regina alzó la voz para poner un alto a los chismes a través de un video en Facebook que tiene más de 8.7 millones de reproducciones: "Sé que voy a decepcionar a muchos de ustedes sobre el video que está rolando en redes sociales, no soy yo, es una actriz porno que se llama Niki Skyler".

La integrante de 'La Familia P.Luche' acusó a los medios por difundir información errónea que solo generan más violencia de género: "Esto es un vil chisme y lamentablemente muchos medios amarillistas no tienen el criterio, ni la conciencia, ni la sensibilidad de entender que estamos viviendo una situación de violencia de género nosotras como mujeres muy fuerte, no solo en México, sino en el mundo".



Regina Blandón nació el 25 de julio de 1990. Es hija del actor Roberto Blandón. Se dio a conocer por su personaje de 'Bibi' en 'La Familia P.Luche'. Gracias a su participación en la película 'El misterio de la Trinidad' estuvo nominada en la categoría 'Mejor co-actuación femenina'. En el 2012 fue parte del elenco de la novela juvenil 'Miss XV'. En varias ocasiones ha participado en 'La Rosa de Guadalupe'. Ha sido parte de programas de entretenimiento como 'Adal el show', 'Turnocturno' y 'Me caigo de risa'. Ha hecho importantes obras de teatro en México, en las que destacan 'Hoy no me puedo levantar', 'La Caja', 'Bright Ideas' y 'Los Bonobos'. Su más reciente trabajo en las telenovelas fue en 'El hotel de los secretos', donde dio vida a 'Matilde Salaberri', la mejor amiga de 'Isabel Alarcón' (Irene Azuela), la protagonista. Este personaje se parece un poco a Regina, pues 'Matilde' no soportaba la humillación hacia la gente y era una mujer independiente que sabe lo que quiere. En cine su último filme es 'La niña de la mina', una película mexicana de terror.

Aprovechó para tratar de concientizar a los hombres sobre esta terrible situación: "No entienden que esto es un problema muy grave y está la situación horrible en todos lados, y ven como las mujeres la pasamos de la fregada y todavía se atreven a difundir este tipo de cosas denigrantes, es un grave reflejo de cómo está la sociedad".

A pesar del oscuro panorama, Regina dejó claro que no deben dejar de luchar en contra de la violencia de género: " Y soy mujer y me siento acosada y me siento atacada y me siento vulnerable y me siento hostigada, pero siento que no debemos de dejar de luchar porque la violencia de género desaparezca".

Regina Blandón es conocida por su personaje de 'Bibi' en el programa 'Familia P.Luche', ha incursionado en cine, series de televisión y telenovelas como 'Que te perdone Dios' y 'El hotel de los secretos'. Sin embargo su carrera como actriz la ha construido principalmente en teatro.