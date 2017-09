Así fue el rescate del actor Roberto Cobo en el terremoto de 1985 en México

Roberto Cobo, actor de cintas como ‘El lugar sin límites’ y ‘Los olvidados’, falleció en el año 2002, pero antes de que esto sucediera relató cómo fue ese momento en el que, debido al terremoto ocurrido en el año de 1985 en México, quedó atrapado bajo los escombros de su edificio y fue rescatado ileso gracias a sus vecinos.

En entrevista para el periódico ‘La Jornada’, el actor Roberto Cobo contó cómo fue ese terrible momento: “ Vivía en el edificio Nuevo León de Tlatelolco. Cuando desperté entre los escombros, dije ‘¿Qué pasa aquí?’ y un señor que me estaba sacando me pregunta ‘¿Pues qué andas haciendo aquí, Calambres?’, '¡Aquí de vacaciones, guey!', le contesté. Y es que no sabía qué había pasado. Cuando me sacaron y vi todo aquello pensé que estaba soñando”, aseguró el actor.



Cobo quedó afectado por los estragos del temblor, pues debido a esto se rompió la cadera y su carrera quedó trunca, aunque él se aferró a seguir haciendo lo que más amaba en su vida: bailar.



“Me llevaron al hospital Santa Fe. Pero volvió a temblar, la siguiente noche y me llevaron a la Cruz Roja de Polanco. A los 15 días me empezó a doler la pierna y resultó que tenía rota la cadera; por eso ya no puedo hacer ejercicio y ando con bastón a todos lados. Ya no puedo bailar por lo de mi pierna, pero ya tengo decidido operarme para volver a bailar", comentó el actor en la entrevista realizada en el año de 1999, a sus casi 70 años de edad.

El actor de cine falleció a la edad de 72 años el 2 de agosto del 2002, esto debido a un ataque cardiaco y derrame en el esófago. Cobo será recordado por siempre como el primer actor mexicano en realizar un personaje homosexual en el cine, pues esto no era bien visto por la sociedad, rompiendo paradigmas sobre la orientación sexual.



