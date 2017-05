Angelique Boyer no tiene prisa de convertirse en mamá

La actriz Angelique Boyer confesó cómo es su vida privada junto a Sebastián Rulli, y es que el micrófono de ‘ Despierta América’ la cuestionó sobre cómo es compartir el mismo techo con el amor de su vida, así como si próximamente se convertirá en mamá y formará una familia con el actor.

“ No tengo prisa, estoy muy consciente de lo que significa ser papá y mamá, entonces es muy pronto para mí, quiero disfrutar todavía un poco. Siendo actriz me he casado muchas veces, estoy consciente de que es una gran fiesta, pero tampoco es mi sueño”, aseguró Angelique Boyer.

Ahora que Angelique no tiene proyecto en la televisión, se encarga de consentir a Sebastián, aunque confiesa que para esto necesita ayuda “Si Vivi está viendo esta entrevista y le quito el crédito, no, Vivi gracias, nos atiende muy bien, pero sí, me encanta atenderlo, me encanta tenerlo sonriente”.



La protagonista de telenovelas también dijo que este descanso de la televisión es necesario, pero ya buscará la manera de regresar a los melodramas, pues no está acostumbrada a no trabajar por largos periodos “ Estoy un poco aburrida en casa, tengo que empezar a buscar más cosas qué hacer”, por lo que muy pronto podríamos verla de nuevo en la pantalla.

