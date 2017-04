Angelique Boyer tiene sensual sesión fotográfica

La actriz Angelique Boyer posó para la lente de la revista mexicana Open, en donde sorprendió al lucir un diminuto bikini en color blanco, así como algunas transparencias en su atuendo, mostrando de esta manera su bien formada figura y dejando al descubierto toda su belleza.

En dicha revista habló de sus inicios en la televisión y cómo es que tuvo que decidir entre seguir con su sueño de ser bailarina profesional o ser la gran actriz que es hoy en día.



“He sido muy afortunada por los proyectos en los que me ha tocado estar; el primero en el que estuve al 100% fue Rebelde, marcó una generación y una etapa de mi vida. Después hice Corazón salvaje seguida por Alma de Hierro con Alejandro Camacho, Blanca Guerra y Rafael Inclán, quienes me enseñaron a respetar el set y posteriormente obtuve el protagónico de Teresa que se convirtió en un personaje emblemático. Todo ha sido muy significativo y he disfrutado mucho cada etapa, realmente estoy muy agradecida. Aun así, sé que nunca hay que conformarse con nada y hay que seguir sorprendiendo al público”, confesó Angelique a Open.

¡Y es así! Nuestra guapísima estrella de abril es nada más y nada menos que @angeliqueboyer ... Tendremos muchas sorpresas al lado de esta talentosa actriz durante todo el mes ¿listos? www.openrevista.com A post shared by Revista OPEN (@revistaopen) on Mar 31, 2017 at 9:33pm PDT





Boyer también habló de su inquietud por probar suerte en el cine, y dijo que le gustaría iniciar esta faceta con amigos como Fernanda Castillo, Erik Hayser, su novio Sebastián Rulli, así como Ana Brenda Contreras, Zuria Vega, Mairte Perroni, Flavio Medina y Rafael Inclán, pues ellos la han inspirado a seguir siendo mejor actriz.

Video: Angelique Boyer y Sebastián Rulli revelan si trabajar y vivir juntos les provoca peleas



Sebastián Rulli y Angelique Boyer revelaron si vivir y trabajar juntos provoca peleas /Televisa 0 Compartir

Para cerrar esta entrevista, la actriz agradeció a todos sus fanáticos por apoyar cada proyecto que realiza, pues siempre están junto a ella “ Quisiera agradecerles infinitamente su apoyo, es una relación que existe todos los días, son parte de mi vida y sé que su apoyo es incondicional”.

