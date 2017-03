Allisson Lozz vive felizmente casada y alejada de telenovelas

¿Recuerdas a la actriz Allisson Lozz? Ella fue protagonista de varios éxitos dentro de las telenovelas y se ganó el cariño del público con su manera tan real de llorar y hacer sentir a todos sus fans con las dramáticas escenas que interpretaba en sus diferentes personajes. Allisson sorprendió cuando anunció su retiro de la televisión para formar una familia.

Han pasado 8 años desde que Allisson apareció por última vez en televisión, y es que en el año 2011 decidió casarse y comenzar una nueva vida en su tierra natal, Chihuahua, junto a Eliú, el ahora padre de sus dos pequeñas hijas.



Allisson Lozz lleva casi 8 años alejada de los foros de telenovela, pero aún sigue siendo una de las actrices más queridas y recordadas, por eso se mantiene en contacto con sus seguidores a través del mundo cibernético. Le gusta compartir con ellos divertidos y lindos momentos familiares, como cuando se divierte con sus hijas. Ella es London Rose, la mayor, ya casi cumple 5 añitos. Allisson ha formado un matrimonio sólido con Eliú, de vez en cuando la actriz sube fotos con él. En varias ocasiones ha dicho que su familia es lo más importante para ella. Sus pequeñas se parecen mucho a ella. Y para prueba ésta imagen donde hace una comparativa de una foto suya cuando era bebé con una de su pequeña hija. Esta otra pequeñita es Sidney, su segunda hija cuando era una bebé, ahora tiene un añito. Allisson Lozz sigue disfrutando de su faceta de madre y comparte sus mejores momentos en las redes sociales. "¡Hola! Sabían que mi esposito y yo nos conocíamos ¡desde niños! Creo que no lo sabían porque nosotros tampoco. ¡Cómo es el amor! Casi 6 años." escribió junto con esta imagen donde la vemos junto a Eliú. Eliú Gutiérrez es el afortunado hombre que se casó con esta joven actriz, a la que sus fans extrañan en la pantalla. Se casaron muy jóvenes y tienen un matrimonio muy estable. Allisson tiene casi 8 años retirada de los reflectores y los foros de las telenovelas, tiempo en el que se ha dedicado a formar una familia. Tiene dos hijas a las que adora, London es la mayor y Sidney la más pequeña. A pesar de estar desconectada del mundo del espectáculo, le gusta compartir momentos sobre su vida en las redes sociales con sus fans, que todavía le siguen mostrando su cariño. Esta pequeñita se parece mucho a su mamá, ¿no crees? La exactriz lleva una vida feliz y plena, aunque muchos no lo creen así. Tiene un feliz matrimonio a pesar de su corta edad con Eliú Gutiérrez. Allisson descubrió que para ella lo más importante era la familia. El cambio de vida le cayó de maravilla a la actriz. Ha compartido la felicidad de sus dos embarazos con sus seguidores a través de las redes sociales. Allisson salió en defensa de su esposo, pues algunos medios de comunicación decían que él le había exigido que se alejara de la actuación. Pero ella puso un alto a los rumores a través de Twitter: "Jajaja me dan risa todos esos comentarios diciendo que si me retiré fue por mi marido posesivo. La que lo decidió fui YO, respeten". "No le echen la culpa a Eliú. Primero está mi familia y servir a mi Dios". Allisson y Eliú son muy unidos y van juntos a todos lados. Lo que sí es un hecho es que sus fans la extrañan mucho en la televisión, por eso hagamos un recorrido por su trayectoria como actriz. Tras participar en el concurso infantil Código F.A.M.A., vino su primera oportunidad. Allisson obtuvo su primer protagónico infantil con sólo 12 años de edad, Misión S.O.S. fue la telenovela que le dio gran notoriedad. Ahí compartió créditos con Diego Boneta, Maribel Guardia y Guillermo Capetillo. Sin duda, fueron una pandilla muy alocada y adorable que divirtió a chicos y grandes con sus aventuras musicales. Tan sólo un año después en el 2005, con 13 años, Allisson participó en Rebelde. Interpretando a 'Bianca Delight' no pudo evitar que su belleza se hiciera notar. Aunque tuvo un papel secundario, se destacó y apareció ese mismo año en Nace Una Estrella. En muy poco tiempo, su carrera estaba alcanzando la cima, pues en 2007 tuvo su primer protagónico juvenil. Con sólo 15 años fue seleccionada para estelarizar Al Diablo Con Los Guapos. La productora Angelli Nesma hizo esta telenovela que fue un remake de Muñeca Brava. El rubio galán Eugenio Siller fue su pareja en la historia. Allisson obtuvo gran notoriedad porque también interpretó el tema de la telenovela. Al lado del reconocido grupo mexicano K-Paz de la Sierra la artista incursionó en el género de la banda. En el 2008 grabó lo que sería su último melodrama, En nombre del amor, la nueva versión de Cadenas de amargura. Su pareja protagónica fue Sebastián Zurita, esta dupla conquistó a los televidentes. En este proyecto volvió a trabajar con Altair Jarabo, quien le hizo la vida de cuadritos dentro de la historia. La actriz se estaba convirtiendo en toda una diva de las telenovelas con sólo 16 años. Sin embargo Allisson prefirió la vida en familia que la fama.

La exactriz comentó en entrevista a la revista TVNotas que esta decisión la tomó porque estaba cansada del medio del espectáculo, pues no todo era como se veía en pantalla “Estoy agradecida con Televisa, con los productores que siempre me trataron muy bien, pero es un medio muy desgastante, no es como todo se ve en la pantalla, y pues feliz, llevo una nueva vida, ser una persona normal es mucho más bonito”.



En esa misma plática la actriz confesó que han sido muchos productores que la han buscado para retomar su carrera en los melodramas “Cuando tomé la decisión hace 2 años estaba grabando mi última novela ( En nombre del amor) y ahí tomé la decisión. Van 11 novelas (que rechaza) de Televisa, la competencia también, Miami, Venezuela, pero no, aunque me ofrecieran el mejor contrato, no cambio mi felicidad por nada”.

Allisson Lozz de vez en cuando sorprende a sus seguidores subiendo imágenes de su hermosa familia a redes sociales, y así deja ver que no extraña ser la protagonista de historias de amor en la televisión.

