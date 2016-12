Si te lesionaste y te despidieron injustamente, entonces puedes demandar… ¡aún si eres indocumentado!

Ojalá tú -y todos en el mundo- tuviesen la suerte de trabajar para empleadores respetuosos y que, con consideración, entiendan tus derechos. Más, cuando has sido un empleado modelo, que has sido cumplidor de tus tareas y has demostrado ser leal a la compañía.

Pero no siempre es así. Desafortunadamente no son pocas las ocasiones en que un trabajador es despedido injustamente por ser accidentado ya sea porque reclamó el pago de horas extras, o porque los dueños del negocio lo discriminaron por su raza, preferencia sexual, sus creencias religiosas o, incluso, porque su empleada mujer quedó embarazada, entre otras cosas.

Peor aún, suceden despidos injustificados a trabajadores accidentados mientras hacía sus labores y sus patrones, además, le negaron la ayuda que por ley se merecen y que se llama “ley de compensación al trabajador”.

¿Es tu caso? ¿Te despidieron injustamente por un accidente laboral? ¡Grupo MedLegal puede ayudarte!

Si sospechas que hubo una motivación ilegal tras tu despido, o que la directiva de la empresa donde laboras tomó represalias en tu contra, tienes todo el derecho a demandar. Para ello, debes contactar a un especialista en la materia que sepa cómo representarte y ayudarte.

Los abogados laborales de Grupo MedLegal pues tienen décadas de experiencia en el ramo y han logrado representar a más de 10 millones de personas a lo largo de su historia.

Si te lesionaste en tu trabajo y sientes que fuiste injustamente despedido, comunícate con un representante de Grupo MedLegal y recibe una consulta gratis ahora mismo. Él irá hasta tu casa y, de ser necesario, se encargará de terminar la relación con un abogado al que hayas contratado previamente y tomará tu caso con la única intención de que recibas la compensación que mereces.



Eso se refiere a que podrías recibir una significativa suma de dinero cada semana a manera de compensación, y -lo mejor de todo- estaría completamente libre de impuestos.

Aún si eres indocumentado tienes derechos

Una injusticia es una injusticia, y aunque que tengas un status migratorio como indocumentado, eso no afecta los beneficios que caen sobre ti gracias a la ley laboral. Sí, tú sigues teniendo derechos como cualquier otra persona en los Estados Unidos que ha sido despedida ilegal o injustamente de su trabajo.

No tienes que sacar ni un sólo centavo de tu bolsillo

Es lógico que si has sido despedido de tu trabajo no estás en las mejores condiciones económicas para pagar un abogado. Grupo MedLegal es consciente de eso y te asegura que no tendrás que pagar honorarios de abogados hasta que ganen tu caso. igualmente, si no recibes ningún tipo de compensación, ellos no cobran.

El tiempo es crucial cuando sientes que tus derechos como trabajador no han sido respetados, así que no lo pienses más.

Si te lesionaste en tu trabajo o fuiste injustamente despedido, busca ayuda en Grupo MedLegal. ¡Ellos sabrán cómo ayudarte para que ganes!