Usain Bolt se declaró seguidor de Cristiano Ronaldo

Es su favorito para los Premios The Best, resaltó su capacidad para mantenerse en lo más alto año tras año.

Cuando se habla del atleta más rápido del mundo, se escuchará el nombre de Usain Bolt, el velocista que inscribió su nombre en los libros de la historia, por las medallas doradas y los records que logró.

El jamaicano, que conquistó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Biejing 2008, en 100 y 200 metros, tres preseas de doradas en Londres 2012 y Río 2016, en ambas olimpiadas, logró dos medallas adicionales en la competencia por equipos, 4 x 100, pasa unos días en Londres.



Bolt, de 31 años, expresó en reiteradas oportunidades que al terminar su carrera como corredor profesional le gustaría jugar fútbol.

“Efectivamente. Me encantaría jugar al fútbol ahora que me he retirado de las pistas. Lo he estado comentando en mis entrevistas y muchos clubes ya han mostrado interés. Desafortunadamente, en agosto me lesioné de gravedad los isquiotibiales y no he podido entrenar desde entonces. Ojalá pueda jugar algunos partidos en 2018”, dijo en una entrevista concedida a FIFA.com.



El `hombre más rápido del mundo´, dio sus favoritos para los premios The Best, que se entregarán el 23 de octubre en Londres.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, son los finalistas del distinguido galardón.

“Me decanto por Ronaldo. Los tres son unos futbolistas increíbles, pero la temporada pasada Cristiano ganó la Liga y revalidó el título de la Liga de Campeones, donde fue el máximo realizador por quinta temporada consecutiva. Su capacidad para mantenerse en lo más alto año tras año es realmente asombrosa”, dijo tajantemente.



Los entrenadores también recibirán reconocimiento en la gala, los nombres que llegaron al pódium son Massimiliano Allegri, Antonio Conte y Zinédine Zidane.

Si Bolt fuera jugador, tiene claro quién le gustaría que fuera su DT. “Me gustaría jugar para Zidane. Lo admiraba mucho cuando era futbolista y ha completado una transición estupenda al puesto de entrenador. Además, ha ganado los cinco trofeos importantes que ha disputado”.

En la categoría de arquero, el oriundo de Sherwood Content, no tiene dudas. “Gianluigi Buffon. Tiene casi 40 años, pero es muy difícil meterle un gol. Los buenos porteros dan confianza a sus compañeros, y seguro que nadie tendría ningún reparo en jugar con él. Lo conocí hace poco en un evento y me envió un mensaje muy bonito cuando me retiré”.



Finalmente, y como si estuviera hablándole a uno de sus seguidores, Usain Bolt, compartió la clave para lograr el éxito: “Que se rodee de buena gente, porque así le aconsejarán bien. Que sea decidida, que se esfuerce, que crea en sí misma, porque el éxito no llega de la noche a la mañana, y que sea constante. Así verá que los resultados llegan. Mi lema es: Todo es posible”, concluyó.