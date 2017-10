Tras sobrevivir a cinco operaciones, Laura Bozzo reaparece con niños dentro de una cárcel

Laura Bozzo regresa a las andadas luego de que estuviera a punto de morir y salvara la vida gracias a cinco cirugías, las cuales fueron para remediar una negligencia médica ocurrida en Perú hace casi un año.

Univision Entretenimiento platicó con la también abogada, quien nos contó su encuentro con la muerte: “El 24 de octubre de 2016 el médico Álvaro Muñiz en Perú me operó, ahí me quité el útero, los ovarios y todo lo demás para evitar cualquier problema porque tenía quistes, a la hora de sacarme todo, el médico se equivocó y me cortó el intestino, me dejaron con un hueco en el estómago y estuve al borde de la muerte, obviamente me vino un choque séptico que casi me mata”.



Laura Cecilia Bozzo Rotondo es el nombre real de, quizá, la presentadora peruana más famosa del mundo. Ella es mejor conocida como Laura Bozzo y nació en Callao, Perú, un 19 de agosto de 1951. Es profesionista, se recibió como abogada en Perú y también ha sido reconocida como presentadora del talkshow "Laura en América". Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Además, durante varios años fue catedrática de diversas materias en esta misma licenciatura. Laura también cursó sus estudios de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. En 1987, y durante el primer gobierno de Alan García, Laura Bozzo fue nombrada funcionaria del Instituto Nacional de Cultura, puesto con el que organizó una serie de concursos a fin de promover la defensa del patrimonio cultural de Perú. Hacia 1992, Laura elegida como Regidora del Consejo Provincial de Lima para cubrir el período de 1993 a 1996. Entre 1993 y 1996, ella estuvo a cargo de la dirección de programas de servicio social tales como "El vaso de leche" y "Comedores populares" en su natal Perú. Su incursión en la pantalla chica inició en 1993 en el canal RBC Televisión con diversas apariciones en defensa de Ricardo Belmont, gerente propietario de RBC. En 1994 siguió con el programa de corte feminista "Las mujeres tienen la palabra", que al poco tiempo se convertiría en un programa político con una abierta oposición y ataque hacia el régimen del entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori. Tras un fallido paso por los comicios de 1997 en Perú, su programa "Las mujeres tienen la palabra" fue sacado del aire en 1996. Entonces, empezó a conducir un programa de entrevistas llamado "Laura". En 1997, la peruana inició un programa llamado "Intimidades" bajo la batuta del productor peruano Alberto Rojas Romero. Fue con el programa "Intimidades" que Laura Bozzo incursionó en el estilo del reality show que la dio a conocer internacionalmente. En 1998 y como parte de su trabajo social, Bozzo fundó la Asociación de Solidaridad de la Familia. Entonces, Bozzo lanzó el programa "Laura en América", programa donde apoyó abiertamente al entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, así como a su asesor Vladimiro Montesinos. "Laura en América" tenía como eje principal presentar casos con problemáticas familiares dentro de los sectores más vulnerables de la sociedad. Temas como maltrato a mujeres, niños y adolescentes, así como alcoholismo, infidelidad y desempleo eran los que abordaba Bozzo en su programa "Laura en América". "Laura en América tuvo una gran aceptación, principalmente, en los sectores más pobres de la población peruana, pero siempre fue criticado por los excesos que se presentaban en pantalla. La presentadora siempre manifestó que los testimonios presentados en su programa eran totalmente verídicos, esto ante los comentarios de público que afirmaban todo se trataba de un montaje para la pantalla chica. En cuanto a su vida personal, fue en 1980 que Laura Bozzo se casó con Mario de la Fuente Balarezo, con quien procreó a sus hijas Alejandra y Victoria. Pero tras 20 años de matrimonio, Laura se separó del padre de sus hijas en el año 2000 y quedaron divorciados legalmente en 2002. En el año 2000, Laura causó revuelo al iniciar una relación con el argentino Christian Zuárez, quien es 24 años menor que ella. Christian Zuárez formó parte de un grupo musical de origen argentino llamado Complot. La pareja se mantuvo junta a pesar de los rumores y polémica que causaron e, incluso, se mantuvieron más cercanos ya que trabajaron juntos durante los programas de Bozzo. Pero en 2017 se desataron una serie de rumores de una supuesta infidelidad por parte del argentino hacia la presentadora peruana. Fue a través de su cuenta en Twitter que Laura Bozzo informó al público en general que su relación con Christian Suárez había concluído. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir "Informo que mi relación con Christian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen, pues no quiero hablar más del tema", confirmó así Laura Bozzo su ruptura con Zuárez en julio de 2017. Foto: Mezcalent.com/Univision | Univision 0 Compartir



“Luego de eso, me tuvieron que operar por segunda vez y ahora me conectaron mal el intestino. En medio de la situación del estómago abierto, me fui a México para ir con un doctor que me recomendó el papá de Jaime Camil y que tuvo que operarme dos veces más para que estuviera bien”.

Laura, también tuvo otro golpe bajo, la aparición de un quiste en el seno que también le extirparon y que hoy la tiene integra, fuerte y en pie.

La conductora confiesa el miedo que sintió pero que le ha dado valor para seguir trabajando: “En un momento pensé que iba a morir, vi la muerte cara a cara, me inflé como un pez globo y todo mi cuerpo estaba contaminado, al parecer ya no había más que hacer. En el fondo yo lo único que pensaba era respecto a qué pasaría con mis metas en la vida, siempre he creído en todas las señales, ese día, la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba ahí, en Perú, esa fue para mí una señal de que todo iba a salir bien y en ese momento yo supe que no me iba a morir”.



Ahora, comenzó a trabajar en zonas del puerto turístico de Acapulco donde en una cárcel de mujeres llevó calma y buenas noticias: “Estuve con los bebés de las reclusas y había 18 bebés de las reclusas los cuales no tenían carriolas, ni pañales y pues de eso me hice cargo, para que tengan mejores condiciones. En Navidad quiero inaugurarles una sala de juegos para que los niños tengan una vida más fácil y un poco más cómoda”.

La periodista por ahora lleva 30 casos jurídicos en proceso de resolver de persoonas que la han contactado por redes sociales, además de un libro y una fundación que son el legado que quiere dejar antes de morir.

“Necesito tener mi propia fundación u organización sin fines de lucro para poder ayudar más gente, aunado al libro que voy a escribir y que tengo que entregar ya para su publicación. El próximo año comienza el programa, y ese libro será el testimonio que deje antes de morir”.