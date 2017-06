Trump autoriza la venta de 36 aviones de guerra a Qatar luego de acusarlo de "financiar el terrorismo al más alto nivel"

Qatar, el emirato árabe que Trump acusa de financiar el terrorismo, tendrá dentro de poco unos 36 nuevos aviones de guerra, vendidos por Estados Unidos.

Será un grupo de bombarderos F-15, equipados con moderna tecnología, que la monarquía absoluta recibirá por un precio de 12,000 millones de dólares, según cifras oficiales.

Todo esto, en medio de una inusitada crisis diplomática con Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes y Baréin, que acusan a Qatar de apoyar grupos terroristas en Oriente Medio y le han impuesto un férreo bloqueo terrestre, marítimo y aéreo.



Trump, hasta el pasado viernes, pareció apoyar la idea de los saudíes de aplicar el bloqueo, repitió las acusaciones contra Qatar y los llamó “financiadores del terrorismo al más alto nivel”.

Menos de una semana después, el secretario de Defensa estadounidense, James Mattis, y su homólogo qatarí, Jaled bin Mohamed al Atiya, se reunieron en Washington para sellar la venta de los aviones.

Según detalló el Pentágono en un comunicado, el encuentro permitió “"profundizar la estratégica alianza entre Estados Unidos y Qatar y abordó intereses de seguridad compartidos, incluida la derrota de IS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés)".

El embajador qatarí en Washington, Meshal Hamad al Zani, opinó en su cuenta de Twitter que la compra de los aviones beneficiará no solo a su país, sino también a Estados Unidos, pues permitirá la creación de “60,000 puestos de trabajo en 42 estados” de la Unión.



Qatar signs LOA for the purchase of the F-15QA fighter jets creating 60,000 new jobs in 42 states across the United States pic.twitter.com/tnOAC3KGma

— Meshal Hamad AlThani (@Amb_AlThani) June 14, 2017