100 días de resistencia a Trump: Estados Unidos espera una nueva jornada de protestas por el clima, el trabajo y la justicia

“Todo por lo que hemos luchado para lograr avances en Estados Unidos está en peligro. Nuestros seres queridos se sienten bajo el asedio. Los que están en el poder en Washington están apoyando una visión sombría y peligrosa de América que sabemos no es la real. Para cambiar todo, necesitamos de todos”.

Con estas palabras exactas convocan hoy los organizadores de la Marcha del Pueblo por el Clima a miles de los estadounidenses e inmigrantes a reunirse y expresar su descontento, oposición y resistencia a las medidas tomadas por el gobierno de Donald Trump durante sus primeros 100 días de mandato.

La marcha ‘madre’ está prevista en la capital estadounidense, pero otras localidades como Miami, Orlando, Dallas, Oakland, Chicago, Detroit, Sacramento, Las Vegas, Phoenix y Nueva Orleáns se han sumado también a la manifestación popular.



“Esta marcha es una plataforma para que el público oiga de los primeros en ser afectados (las personas de color e indígenas que viven en las elevaciones más bajas) por el cambio climático en el estado con la subida más rápida del nivel de mar del mundo. Nuestra ciudad ya recibe el impacto y está empeorándose. Nos movilizamos para luchar por la supervivencia de nuestras comunidades”, reconoció Lawrence Dunn, uno de los organizadores de la marcha en Nueva Orleans, Luisiana.

Desde hace semanas y ayer en las calles ya se venían rótulos alusivos con consignas como “El nivel del mar va en alza y nosotros también” o “No al calentamiento global, no a los muros y no a las guerras”. Y es que aunque la marcha nombre al clima se trata más del derecho humano a una vida buena en un ambiente saludable, una prensa libre y libertad de expresión.



publicidad

"Despierten humanos, ustedes también están en peligro", asegura Sara Thomas.

Feeling inspired by the @World_Wildlife activists & members who are marching w/ us at #PeoplesClimate pic.twitter.com/6UA3N3vMZN — Sara Thomas (@saracatherinet) April 29, 2017



Dentro de la participación de hoy está prevista la asistencia de grupos nativos que realizarán algunos de sus ritos en honor a la Madre Tierra y el agua.



Native prayer in the middle of 3rd Street on the National Mall. #EarthsRedLine #PeoplesClimate pic.twitter.com/A9gYLByAcW — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) April 28, 2017



También han confirmado asistencia cientos de organizaciones científicas, ambientalistas y de derechos humanos de todos los grupos étnicos. Como Climate Reality que expresa en Twitter: "Marzo fue el segundo mes más caliente de la historia y por eso es que marchamos".

March was the second hottest on record for the world. And that’s why we march https://t.co/a6QkK0qd0o #ClimateMarch #PeoplesClimate pic.twitter.com/inobdZy4SI — Climate Reality (@ClimateReality) April 28, 2017

Participan además escuelas, colegios, familias y hasta celebridades como Leonardo Di Caprio y el Nobel Al Gore.

"Marcho por la justicia climática y para proteger nuestro derecho a un futuro saludable. Acompáñenos", expresó Leonardo di Caprio.

Tomorrow, I march for climate justice and to protect our right to a healthy future. Join us. #ClimateMarch https://t.co/KpdTUB0oYZ — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2017





publicidad

Por su parte, el exvicepresidente Al Gore añadió "Estamos marchando por un mundo mejor. Marche con nosotros y #Seaincómodo" (en referencia a su documental y libro "La Verdad incómoda" (2006) en la que ya hablaba, hace 11 años de la evidencia contundente del cambio climático en el mundo.





El cambio climático en imágenes Los gases de efecto invernadero se encuentran entre las principales causas del calentamiento global. Según las mediciones, se trata de la primera vez que el calentamiento global rompe marcas durante tres años seguidos y ocurre a solo dos días de que asuma la presidencia de EEUU el republicano Donald Trump, un escéptico del cambio climático. Esta fotografía es de los gases liberados a la admósfera en una central eléctrica de Oberhausen, Alemania, el 6 de enero de 2017. Foto: Lukas Schulze/Getty Images | Univision 0 Compartir La Ciudad de México es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo, lo que ha desatado la necesidad de crear medidas de contingencia para regular el uso de vechículos privados y promover el transporte público. La humanidad debe reducir las emisiones contaminantes provocadas por los seres humanos para evitar que la temperatura promedio del planeta suba más de 2°C por encima de la concentración durante la era preindustrial, lo cual provocaría nefastas consecuencias para las próximas décadas. Foto: Héctor Guerrero/Getty Images | Univision 0 Compartir Las emisiones mundiales de carbono por la quema de combustibles fósiles no crecieron en 2015 y se prevé que aumente sólo ligeramente en 2016, marcando tres años de casi ningún crecimiento. La disminución del uso del carbón en China se considera el principal motivo de esta evolución positiva. Sin embargo, hay aún muchas personas cuya salud sufre por ellas. Foto: Kevin Frayer/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La ciudad de Miami Beach está en medio está invirtiendo $400 millones para bombas de agua de lluvia y otras mejoras, previendo que as aguas del océano inunden la ciudad mientras los océanos se elevan aún más en el futuro. (Foto de Joe Raedle / Getty Images) Foto: Joe Raedle/Getty Images | Univision 0 Compartir Las capas de hielo de Groenlandia y Antártica han disminuido drásticamente. Datos de NASA muestran que Groenlandia perdió 150 a 250 kilómetros cúbicos de hielo por año entre 2002 y 2006, mientras que la Antártida perdió alrededor de 152 kilómetros cúbicos de hielo entre 2002 y 2005. Foto: Mario Tama/Getty Images | Univision 0 Compartir Un trabajador chino carga el carbón en un horno mientras que el humo y el vapor se levantan en una fábrica de acero no autorizada en Mongolia Interior, China. Foto: Kevin Frayer/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El río Pilcomayo, que separa a Paraguay de Argentina, está pasando por la peor sequía en casi dos décadas. Lo que antes era un afluente repleto de agua y vida es ahora un puñado de lodazales. Se calcula que cerca del 98% de los caimanes han muerto por la sequía y la mala gestión del agua. Foto: NORBERTO DUARTE/Getty Images | Univision 0 Compartir Los océanos han absorbido gran parte del aumento de calor y eso se puede constatar en los primeros 700 metros (aproximadamente 2,300 pies) de su superficie donde se registra un alza de 0.302 grados Fahrenheit desde 1969. Philip Kushlan, busca maneras de ayudarle a los corales a sobrevivir. Foto: Joe Raedle/Getty Images | Univision 0 Compartir Las tres principales reconstrucciones mundiales de temperatura superficial muestran que la Tierra se ha calentado desde 1880. La mayor parte del calentamiento ocurrió en los últimos 35 años, con 15 de los 16 años más cálidos registrados desde 2001. Así se ve el panorama en Tegucigalpa. Foto: ORLANDO SIERRA/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los glaciares están retrocediendo casi por todas partes alrededor del mundo - incluyendo en los Alpes, el Himalaya, los Andes, las montañas Rocosas, Alaska y África. La Agencia Europea de Medio Ambiente prevé que el volumen de glaciares europeos disminuirá entre un 22% y un 89% para el año 2100. Foto: Sean Gallup/Getty Images | Univision 0 Compartir El área de bosques destrozada por los incendios forestales en el oeste de Estados Unidos se duplicó durante los últimos 30 años. Como resultado, la biodiversidad y la vida de cientos de personas en estados como Nuevo México, Colorado, Wyoming y Montana han pasado a ser más vulnerables al fuego. Se calcula que más de 11,2 millones de personas en California viven con un alto riesgo de ser afectados de forma directa o indirecta por un incendio,

Foto: David McNew/Getty Images | Univision 0 Compartir También conocidas como Unagi, las anguilas japonesas son una delicadeza tradicional cuyos precios han aumentado en los últimos años debido a la disminución de la población debido al calentamiento de las aguas del océano. La industria que se dedica a su distribución está en riesgo, así como las pobladores que dependen de este tipo de trabajo como único ingreso familiar. Foto: Billy H.C. Kwok/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Un manto de smog se extiende sobre un vecindario densamente poblado adyacente al aeropuerto principal en Nueva Delhi. India, el tercer emisor de carbono más grande del mundo, ratificó ya el acuerdo de París sobre el cambio climático.

Foto: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images | Univision 0 Compartir El nivel del mar en la zona de las Maldivas está aumentando unas cuatro veces más rápido que el promedio mundial. El Gobierno culpa a los países que emiten de forma irresponsable los gases de efecto invernadero, mientras sus habitantes tienen que vivir con el pensamiento de que en unas décadas el país podría dejar de existir. Se estima que antes de fin de siglo unos 300.000 isleños se verán obligados a abandonar sus hogares. Foto: Aishath Adam/Getty Images | Univision 0 Compartir Una vaca pasta en una de las zonas cada vez más áridas de Zimbawe, la presa desmantelada de Upper Ncema, que ahora está por debajo del 2% de su capacidad debido a la sequía.

Foto: ZINYANGE AUNTONY/Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La cantante Gigi protesta contra el cambio climático en las afueras de la Torre Trump en Nueva York el 14 de noviembre de 2016.

Foto: KENA BETANCUR/Getty Images | Univision 0 Compartir

Los principios oficiales de esta marcha son:



Reducir rápida y eficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación tóxica para combatir con éxito el cambio climático y mejorar la salud pública.

Promover la transición hacia un desarrollo económico basado en energías limpias que limite el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales.

Proporcionar una transición justa para las comunidades y trabajadores afectados negativamente por los cambios en el sistema productivo que incluya oportunidades económicas específicas y les proporcione ingresos estables, atención médica y educación.

Hacer inversiones audaces en estados, ciudades, tribus y comunidades que están amenazadas por el cambio climático.

Exigir que cada trabajo pague un salario de al menos $ 15 por hora, proteja a los trabajadores y proporcione un buen nivel de vida, caminos para salir de la pobreza y el derecho a organizarse.

Crear oportunidades y buenos empleos para personas de bajos ingresos, personas de color, agricultores del país, mujeres e integrantes de los pueblos indígenas.

Garantizar que el mercado y las políticas protejan los derechos humanos y los ecosistemas nativos en mayor riesgo.

publicidad



Más información sobre la marcha en español e inglés en sus respectivos sitios web. También tienen habilitados perfiles en redes sociales donde comparten sus consignas y anuncios Facebook (https://www.facebook.com/peoplesclimate) y en Twitter (@Peoples_Climate).

El gobierno no se ha pronunciado sobre el movimiento.



"Soy un ambientalista", dice Trump horas antes de reactivar la construcción de oleoductos /Univision 0 Compartir

.