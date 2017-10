Maradona a Messi: “No necesitas ganar una Copa del Mundo para ser un grande, ya lo eres”

Diego Armando Maradona cumplió 57 años este lunes, lo celebró en Dubai donde dirige al equipo Al Fujaira. El ‘Pelusa’, tuvo tiempo para contar lo que le dijo a Lionel Messi cuando coincidieron en la entrega de los premios The Best de la FIFA en Londres.

Maradona dirigió a Messi en la selección de Albiceleste. Ambos se han manifestado respeto e idolatría, cada vez que han podido.



El diario Clarín de Argentina, le realizó una entrevista al eterno ‘10’, donde contó detalles íntimos del breve encuentro.

En el cara a cara Maradona no ocultó nada, al mencionar “que lo quiero mucho y que para mí es un grande. No necesita ganar una Copa del Mundo para ser un grande. Ya lo es”.



De la selección de Argentina y los posibles acompañantes del jugador del Barcelona, soltó: “No hay un jugador que lo entienda a Messi. Lo más cercano es el Kun (Agüero). Dybala es un gran jugador pero está a otra velocidad, a otra potencia. Juega igual que en Italia y en la Selección tenés que demostrar técnica, no ser un atleta”.

En medio de la charla y ante la propuesta de buscar un compañero a Messi, Maradona se propuso como su acompañante.



“¡Yo jugaría al lado de Messi! Lástima que tengo 57 años y no puedo... Pero no hay otro porque a (Carlos) Tevez le hicieron la cruz y no sé por qué, porque es un fenómeno. Después, no hay otro más. Antes, los seleccionadores teníamos dudas con uno o dos jugadores. Ahora, tenés a Messi y ¿después qué?”, dijo.

Para cerrar su cumpleaños, no dudó en mencionar que si volviera le tocara volver a nacer: “Sería Diego Armando Maradona con mayúsculas. A full... Con todo lo que me dieron mis viejos. No me arrepiento de nada”, sentenció.