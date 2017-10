Univision gana tres premios Emmy: Reportaje destacado, Cobertura de última hora y Noticiero o magazine

Univision Noticias, la división de noticias de Univision Communications Inc. (UCI), ganó este jueves tres de las 11 nominaciones que tenía al premio Emmy en la categoría noticias y reportajes investigativos de la National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS).

El programa Aquí y Ahora, que conducen las presentadoras María Elena Salinas y Teresa Rodríguez, ganó en la categoría de Cobertura de una historia de noticias de última hora (Breaking News) en español por el especial “Recapturan a ‘El Chapo’”.



El otro galardón fue otorgado de nueva cuenta a Aquí y Ahora en la categoría de Noticiero o magazine de noticias destacado en español. La presentadora María Elena Salinas recibió el reconocimiento durante la celebración realizada en el Lincoln Center en Nueva York.

El tercer premio para Univision Noticias fue en la categoría de Reportaje destacado en español por el trabajo ‘La Amazonía: Un paraíso a la venta'.



Los otros ocho Emmy a los que Univision fue nominada para esta trigésimo octava entrega de los premios Emmy fueron cuatro en la categoría de Reportaje destacado en español: Orlando recobra el pulso, ¿Sobrevivirán las mariposas monarca congeladas en México?, Una odisea cubana y Viviendo a la sombra de un pozo petrolero, todos de la división de Univision Noticias Digital.

También se obtuvieron otras tres nominaciones en la categoría de Periodismo de investigación destacado en español: Aquí y Ahora /Univision Investiga - Deportation Inc.: La industria del miedo, LatiNación: La huella hispana en Estados Unidos, y Aquí y Ahora / Univision Investiga - Coproducción de Univision con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) / Panama Papers.





En la categoróia de Noticiero destacado en español fue nominado Noticiero Univision.

El evento contó con la presencia de unos 1,000 ejecutivos de medios de comunicación, productores de noticias y documentales y periodistas. Los premios tienen 49 categorías y premian la programación distribuida en el año 2016.